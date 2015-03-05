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  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
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Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionParný hrniec

HD9120/00

4.2

| (11) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt

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Parný hrniec Philips s komorou na prísady Flavour Booster dodá vašim jedlám skvelú arómu byliniek a korení. V mise na dusenie rozmeru XL môžete pripraviť svoju obľúbenú polievku, dusené mäso, ovsenú kašu, ryžu a iné jedlá. Stačí použiť časovač a môžete začať!

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Parný hrniec s komorou na prísady Flavour Booster

Objavte čaro bohatšej chuti

  • 9 l 900 W

  • Manuálny časovač

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône bylín a korenín

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône bylín a korenín

Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.

Naparovacia miska XL na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy

Naparovacia miska XL na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy

S naparovacou miskou veľkosti XL môžete pre svoju rodinu pripravovať pestrejšiu zmes chutných jedál. Naparovacia miska XL je vhodná na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy.

60-minútový časovač

60-minútový časovač

60-minútový časovač so zvukovým signálom a automatickým vypnutím

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

11

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

3
2

05/03/2015

Polska

Polska

jak dla mnie jest iealny

Parowar jest bardzo prosty w obsłudze, łatwy w zmywaniu, cicho pracuje... Potrawy z niego smakują rewelacyjnie ma czytelne oznaczenia, dołączoną książkę z przepisami, pojemnik na przyprawy,a także na ryż czy zupę/gulasz, tabelę czasów gotowania, zdrowe jedzenie, podtrzymywanie temperatury po zakończeniu gotowania.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9120/55 Parowar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD9120/55 Parowar

08/12/2013

Polska

Polska

Jest bardzo dobry i prosty w obsłudze.

Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze co daje wielką oszczędność czasu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00

04/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest łatwy i szybki w użyciu!!!

Produkt sprawdza się w 100% Dzięki niemu codziennie można w szybki i sprawny sposób przygotować zdrowe posiłki dla całej Rodziny. Szczególną zaletą są pojemniki które można wykorzystywać wedle uznania i wedle potrzeb rodziny - w 1 pojemniku ryba dla męża, w drugim kurczak i warzywa dla dziecka, a w kolejnym zupa dla mnie także w szybki sposób obiad dla wszystkich. A w naszej Rodzinie kierujemy się 1 zasadą - zdrowa, dietetyczna kuchnia.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00

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  • Tipy a triky