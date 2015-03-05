Tento produkt už nie je dostupný
Objavte čaro bohatšej chuti
Parný hrniec Philips s komorou na prísady Flavour Booster dodá vašim jedlám skvelú arómu byliniek a korení. V mise na dusenie rozmeru XL môžete pripraviť svoju obľúbenú polievku, dusené mäso, ovsenú kašu, ryžu a iné jedlá. Stačí použiť časovač a môžete začať!
9 l 900 W
Manuálny časovač
Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.
S naparovacou miskou veľkosti XL môžete pre svoju rodinu pripravovať pestrejšiu zmes chutných jedál. Naparovacia miska XL je vhodná na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy.
60-minútový časovač so zvukovým signálom a automatickým vypnutím
4.2
z 5
11
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
mmck
05/03/2015
Polska
jak dla mnie jest iealny
Parowar jest bardzo prosty w obsłudze, łatwy w zmywaniu, cicho pracuje... Potrawy z niego smakują rewelacyjnie ma czytelne oznaczenia, dołączoną książkę z przepisami, pojemnik na przyprawy,a także na ryż czy zupę/gulasz, tabelę czasów gotowania, zdrowe jedzenie, podtrzymywanie temperatury po zakończeniu gotowania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9120/55 Parowar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD9120/55 Parowar
Bogusia60
08/12/2013
Polska
Jest bardzo dobry i prosty w obsłudze.
Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze co daje wielką oszczędność czasu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00
Nela33
04/12/2013
Polska
Produkt jest łatwy i szybki w użyciu!!!
Produkt sprawdza się w 100% Dzięki niemu codziennie można w szybki i sprawny sposób przygotować zdrowe posiłki dla całej Rodziny. Szczególną zaletą są pojemniki które można wykorzystywać wedle uznania i wedle potrzeb rodziny - w 1 pojemniku ryba dla męża, w drugim kurczak i warzywa dla dziecka, a w kolejnym zupa dla mnie także w szybki sposób obiad dla wszystkich. A w naszej Rodzinie kierujemy się 1 zasadą - zdrowa, dietetyczna kuchnia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Parowar Viva Collection HD9120/00