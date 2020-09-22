Tento produkt už nie je dostupný
Objavte čaro bohatšej chuti
Tento vysokokvalitný parný hrniec Philips s jedinečnou komorou na prísady Flavour Booster dodáva jedlu pripravovanému na pare lahodnú vôňu bylín a korenín. Predvolené nastavenie času a funkcia udržania teploty vám spolu s brožúrou s receptami a tipmi od odborníkov pomôžu vždy pripraviť chutné jedlo.
9 l 900 W
Predvolené nastavenia optimálneho času
Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.
Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú jednoduché čistenie.
Vonkajší prívod vody na doplnenie zásobníka počas prípravy jedla.
4.6
z 5
62
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Bea20
22/09/2020
Polska
Doskonały produkt
Korzystałam z produktu. Zdarzyła się awaria. Otrzymałam nowy parowar. Brakowało mi go bardzo. Polecam. Jedzonko przepyszne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar
Krycha
04/01/2019
Polska
Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam
Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar
Darecki171
04/01/2019
Polska
Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam
Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar