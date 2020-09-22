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Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionParný hrniec

HD9140/90

4.6

| (62) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

Objavte čaro bohatšej chuti

Tento vysokokvalitný parný hrniec Philips s jedinečnou komorou na prísady Flavour Booster dodáva jedlu pripravovanému na pare lahodnú vôňu bylín a korenín. Predvolené nastavenie času a funkcia udržania teploty vám spolu s brožúrou s receptami a tipmi od odborníkov pomôžu vždy pripraviť chutné jedlo.

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Parný hrniec s komorou na prísady Flavour Booster

Objavte čaro bohatšej chuti

  • 9 l 900 W

  • Predvolené nastavenia optimálneho času

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône bylín a korenín

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône bylín a korenín

Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú jednoduché čistenie.

Vonkajší prívod vody

Vonkajší prívod vody

Vonkajší prívod vody na doplnenie zásobníka počas prípravy jedla.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

62

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

22/09/2020

Polska

Polska

Doskonały produkt

Korzystałam z produktu. Zdarzyła się awaria. Otrzymałam nowy parowar. Brakowało mi go bardzo. Polecam. Jedzonko przepyszne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar

04/01/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam

Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

04/01/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam

Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

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