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  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
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  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
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  • Objavte čaro bohatšej chuti
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Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionParný hrniec

HD9140/91

4.8
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Objavte čaro bohatšej chuti
Parný hrniec Philips s komorou na prísady Flavour Booster dodá vašim jedlám skvelú arómu byliniek a korení. V mise na dusenie rozmeru XL môžete pripraviť svoju obľúbenú polievku, dusené mäso, ovsenú kašu, ryžu a iné jedlá. Stlačte tlačidlo predvoleného času a môžete začať!
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Parný hrniec s komorou na prísady Flavour Booster

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  • 10 l, 900 W

  • Digitálny časovač, predvoľby času

  • Rozptyľovač arómy, fun.udržania teploty

  • Plastový/kovový, čierny

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône bylín a korenín

Komora pre prísady Flavour Booster dodá jedlu viac chuti pomocou lahodnej vône bylín a korenín

Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.

Predvolené nastavenia optimálneho času na prípravu rýb, zeleniny, ryže a pod.

Predvolené nastavenia optimálneho času na prípravu rýb, zeleniny, ryže a pod.

Príprava jedla pomocou pary je skutočne umenie, preto je parný hrniec od spoločnosti Philips vybavený širokou škálou predvolených nastavení času prípravy, ktoré po dosiahnutí optimálneho času automaticky vypnú prívod pary. Táto funkcia vám pomôže pri varení viacerých druhov jedál (ryže, vajec, zeleniny, hydiny a rýb) a zabezpečí dokonalú prípravu jedla a zachovanie prirodzenej chute a vitamínov.

Naparovacia miska XL na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy

Naparovacia miska XL na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy

S naparovacou miskou veľkosti XL môžete pre svoju rodinu pripravovať pestrejšiu zmes chutných jedál. Naparovacia miska XL je vhodná na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/04/2020

Česká republika

Česká republika

Vyhovuje mi bez připomínek

Nemám s výrobkem problém. Funguje, velikost hodná pro 2-3 lidi, dobrá skladnost, pevný plast.

Výhody

Pracuje bez závad

Nevýhody

Nemá nevýhody.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

27/08/2018

Česká republika

Česká republika

Funguje bezvadně

Zatím použit jen párkrát, ale vždy fungoval perfektně. Jídlo je velmi dobré.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

11/03/2016

Česká republika

Česká republika

Hezký design, jednoduchost ovládání

Vysoký výkon, jednoduché ovládání, snadná údržba. V kuchyni nezabere moc místa a páru snadno "pobere" digestoř. Doporučuji hlavně pro vaření při dietě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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