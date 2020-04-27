Tento produkt už nie je dostupný
10 l, 900 W
Digitálny časovač, predvoľby času
Rozptyľovač arómy, fun.udržania teploty
Plastový/kovový, čierny
Jedinečná komora pre prísady Flavour Booster parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.
Príprava jedla pomocou pary je skutočne umenie, preto je parný hrniec od spoločnosti Philips vybavený širokou škálou predvolených nastavení času prípravy, ktoré po dosiahnutí optimálneho času automaticky vypnú prívod pary. Táto funkcia vám pomôže pri varení viacerých druhov jedál (ryže, vajec, zeleniny, hydiny a rýb) a zabezpečí dokonalú prípravu jedla a zachovanie prirodzenej chute a vitamínov.
S naparovacou miskou veľkosti XL môžete pre svoju rodinu pripravovať pestrejšiu zmes chutných jedál. Naparovacia miska XL je vhodná na polievku, dusené mäso, ryžu a ďalšie pokrmy.
4.8
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mirek7049
27/04/2020
Česká republika
Vyhovuje mi bez připomínek
Nemám s výrobkem problém. Funguje, velikost hodná pro 2-3 lidi, dobrá skladnost, pevný plast.
Výhody
Pracuje bez závad
Nevýhody
Nemá nevýhody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Aldabubo
27/08/2018
Česká republika
Funguje bezvadně
Zatím použit jen párkrát, ale vždy fungoval perfektně. Jídlo je velmi dobré.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Pajap
11/03/2016
Česká republika
Hezký design, jednoduchost ovládání
Vysoký výkon, jednoduché ovládání, snadná údržba. V kuchyni nezabere moc místa a páru snadno "pobere" digestoř. Doporučuji hlavně pro vaření při dietě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer