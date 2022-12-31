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HD9190/30
9 l, 2000 W
Digitálny časovač, turbo zohrievanie
Rozptyľ.arómy, prog. celých jedál+šéfk.
Kovový, z nehrdzavejúcej ocele
Vďaka programu celých jedál môžete osobitne nastaviť správny čas prípravy pre jednotlivé košíky. Rozvarené alebo nedovarené jedlo je minulosťou. Takto uvaríte celý pokrm dokonale a jednotlivé časti budú hotové naraz.
Nastavte program šéfkuchára a parný hrniec pripraví vaše jedlo s optimálnym nastavením kombinácie času a teploty pre vašu zeleninu, ryby, zemiaky alebo ryžu.
Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.
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