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Všetky rady

  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
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  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
  • Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionParný hrniec

HD9190/30

Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare
Vyberte program šéfkuchára a váš parný hrniec Philips pripraví jedlo pri dokonalej kombinácii času varenia a teploty pre sviežo zelenú zeleninu alebo tú najjemnejšiu rybu. Prípadne si vyberte program kompletných jedál a uvarte jedlo so všetkými chodmi, ktoré sú pripravené v ten správny čas.
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Varte pomocou dokonalej kombinácie času varenia a teploty

Dokonale čistá chuť jedla pripraveného na pare

  • 9 l, 2000 W

  • Digitálny časovač, turbo zohrievanie

  • Rozptyľ.arómy, prog. celých jedál+šéfk.

  • Kovový, z nehrdzavejúcej ocele

Program celých jedál nastaví optimálny čas prípravy pre jednotlivé košíky

Vďaka programu celých jedál môžete osobitne nastaviť správny čas prípravy pre jednotlivé košíky. Rozvarené alebo nedovarené jedlo je minulosťou. Takto uvaríte celý pokrm dokonale a jednotlivé časti budú hotové naraz.

Program šéfkuchára nastaví optimálnu teplotu a čas

Nastavte program šéfkuchára a parný hrniec pripraví vaše jedlo s optimálnym nastavením kombinácie času a teploty pre vašu zeleninu, ryby, zemiaky alebo ryžu.

Rozptyľovač arómy dodá jedlu viac chuti pomocou lahodných bylín a korenín

Rozptyľovač arómy dodá jedlu viac chuti pomocou lahodných bylín a korenín

Jedinečný rozptyľovač arómy parného hrnca Philips prináša lahodnú vôňu bylín a korenín a dodáva jedlu pripravenému na pare ešte lahodnejšiu chuť. Stačí vložiť obľúbené byliny a koreniny do komory a para už dokončí dielo za vás. Teplo pary uvoľní lahodné vône bylín a korenín, ktoré dôkladne preniknú jedlom, až sa vám budú v ústach zbiehať slinky.

Technické špecifikácie

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky