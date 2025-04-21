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  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

Tento produkt už nie je dostupný

Séria 3000Teplovzdušná fritéza L

HD9200/90

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
Vychutnajte si zdravé jedlo, ktoré je vďaka technológii Rapid Air zvonka chrumkavé a zvnútra jemné. Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky chutných receptov každý deň.
Zobraziť všetky výhody

Vďaka technológii Rapid Air

Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

  • Technológia Rapid Air

  • 4.1L

  • Čierna

Domáce. Jednoduché.

Domáce. Jednoduché.

Využite plný potenciál teplovzdušnej fritézy a pripravujte chutnejšie a zdravšie jedlá. Preskúmajte funkcie, ktoré šetria čas, a posilnite svoje kuchárske zručnosti, aby ste mohli každý deň pripravovať domáce jedlá, ktoré si vy a vaša rodina zamilujete.

Ľahko sa používa a čistí

Ľahko sa používa a čistí

Všetky odnímateľné časti možno umývať v umývačke riadu. Kôš QuickClean našej teplovzdušnej fritézy má nepriľnavý povrch na jednoduché čistenie. Fritovanie vzduchom tiež znamená, že váš domov bude bez zápachu tradičného fritovania.

Nastaviteľná regulácia času a teploty

Nastaviteľná regulácia času a teploty

Integrovaný časovač umožňuje prednastaviť čas varenia až na 60 minút. Funkcia automatického vypnutia obsahuje zvukový signál, ktorý vás upozorní, že je pokrm hotový. Plne nastaviteľná regulácia teploty umožňuje prednastaviť najlepšie nastavenie teploty pre pripravované jedlo, a to až do 200 stupňov. Vychutnajte si chrumkavé dozlatista opečené hranolčeky, občerstvenie, chutné kuracie mäso a iné – všetko pripravené pri správnej teplote za ideálny čas.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

velmi zdraví způsob vaření

Jednoduchá příprava jídel, a hlavně ve zdravém podání, zcela bez tuku, stačí zakápnout nebo použít olej ve spreji. Hrnec je snadno omyvatelný, používám denně.

Výhody

jednoduchá manipulace, snadno se čistí

Nevýhody

skladnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

27/06/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je perfektni

Kavovar je perfektní má mnoho funkcí a dělá výborný kafe. Doporučila bych ho každému kdo si rád pochutna na fakt dobré kávě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.

  3. Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.