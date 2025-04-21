Tento produkt už nie je dostupný
Technológia Rapid Air
4.1L
Čierna
Využite plný potenciál teplovzdušnej fritézy a pripravujte chutnejšie a zdravšie jedlá. Preskúmajte funkcie, ktoré šetria čas, a posilnite svoje kuchárske zručnosti, aby ste mohli každý deň pripravovať domáce jedlá, ktoré si vy a vaša rodina zamilujete.
Všetky odnímateľné časti možno umývať v umývačke riadu. Kôš QuickClean našej teplovzdušnej fritézy má nepriľnavý povrch na jednoduché čistenie. Fritovanie vzduchom tiež znamená, že váš domov bude bez zápachu tradičného fritovania.
Integrovaný časovač umožňuje prednastaviť čas varenia až na 60 minút. Funkcia automatického vypnutia obsahuje zvukový signál, ktorý vás upozorní, že je pokrm hotový. Plne nastaviteľná regulácia teploty umožňuje prednastaviť najlepšie nastavenie teploty pre pripravované jedlo, a to až do 200 stupňov. Vychutnajte si chrumkavé dozlatista opečené hranolčeky, občerstvenie, chutné kuracie mäso a iné – všetko pripravené pri správnej teplote za ideálny čas.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
sobina
21/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
velmi zdraví způsob vaření
Jednoduchá příprava jídel, a hlavně ve zdravém podání, zcela bez tuku, stačí zakápnout nebo použít olej ve spreji. Hrnec je snadno omyvatelný, používám denně.
Výhody
jednoduchá manipulace, snadno se čistí
Nevýhody
skladnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Pinkaja
27/06/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je perfektni
Kavovar je perfektní má mnoho funkcí a dělá výborný kafe. Doporučila bych ho každému kdo si rád pochutna na fakt dobré kávě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.
Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.