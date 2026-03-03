HD9925/01
1 x príslušenstvo na pečenie
7 x silikónové formičky na mafiny
Príslušenstvo na pečenie. Pomocou súpravy na pečenie L v teplovzdušnej fritéze Philips môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Kapacita 1,3 l je skvelá na prípravu košíčkov, brownies, koláčikov a ďalších jedál. Dobrú chuť!
Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!
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