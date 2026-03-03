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Všetky rady

  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L
  • Súprava na pečenie L

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie L

HD9925/01

Súprava na pečenie L
Súprava na pečenie L je ideálnym príslušenstvom, ktoré rozšíri všestrannosť vašej kompaktnej teplovzdušnej fritézy Airfryer. Varte a pečte lahodné lasagne, zapekané jedlá, soté, polievky, koláče, mafiny...a oveľa viac!
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Kompatibilné produkty
Series 4000

Series 4000
Teplovzdušná fritéza Airfryer s dvoma košmi

NA462/70

Séria 1000

Séria 1000
Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA150/00

Teplovzdušná fritéza Airfryer

Teplovzdušná fritéza Airfryer
Teplovzdušná fritéza série 5000

HD9255/30

Séria 3000

Séria 3000
Teplovzdušná fritéza L

HD9252/90

Príslušenstvo na zvládanie pečenia

Súprava na pečenie L

  • 1 x príslušenstvo na pečenie

  • 7 x silikónové formičky na mafiny

Príslušenstvo na pečenie

Príslušenstvo na pečenie

Príslušenstvo na pečenie. Pomocou súpravy na pečenie L v teplovzdušnej fritéze Philips môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Kapacita 1,3 l je skvelá na prípravu košíčkov, brownies, koláčikov a ďalších jedál. Dobrú chuť!

7 silikónových formičiek na mafiny, ktoré sa hodia do rôznych nádob na pečenie

7 silikónových formičiek na mafiny, ktoré sa hodia do rôznych nádob na pečenie

Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!

Denná inšpirácia pre nové recepty

Denná inšpirácia pre nové recepty

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie HomeID od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

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