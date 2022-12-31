Technológia Rapid Air
4.1L
Čierna
Objavte stovky lákavých receptov na varenie v teplovzdušnej fritéze, ktoré sú chutné, zdravé a rýchle na prípravu. Recepty v aplikácii HomeID zostavili odborníci na výživu pre každodenné varenie.
Denne dostávajte odporúčania receptov, ktoré vyhovujú preferenciám vašej rodiny. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým lepšie dokáže prispôsobiť nápady na chutné recepty vašim potrebám. Inšpirujte sa inými kuchármi a sledujte ľudí, ktorým chutia podobné jedlá***.
Vychutnajte si jedlo, kedykoľvek ste pripravení. Stlačte režim udržania teploty a vaše jedlo zostane pri ideálnej teplote až 30 minút.
4.9
z 5
26
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Tina 16230
31/12/2022
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Очень удобно и лёгкая в использовании
Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко
Výhody
Лёгкая в уходе и использование
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Vika 1995
25/04/2022
Україна
Súčasť akcie
Чудова піч
Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую
Výhody
Швидко готувати, корисно
Nevýhody
Нема
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Dinchic
25/04/2022
Україна
Súčasť akcie
Рекомендую!!!
Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.
Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.