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  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
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Séria 3000Teplovzdušná fritéza L

HD9252/90

4.9
| (26) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
Vychutnajte si zdravé jedlo, ktoré je vďaka technológii Rapid Air zvonka chrumkavé a zvnútra jemné. Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky chutných receptov každý deň.
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Vďaka technológii Rapid Air

Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

  • Technológia Rapid Air

  • 4.1L

  • Čierna

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl

Objavte stovky lákavých receptov na varenie v teplovzdušnej fritéze, ktoré sú chutné, zdravé a rýchle na prípravu. Recepty v aplikácii HomeID zostavili odborníci na výživu pre každodenné varenie.

Recepty prispôsobené vašim preferenciám

Recepty prispôsobené vašim preferenciám

Denne dostávajte odporúčania receptov, ktoré vyhovujú preferenciám vašej rodiny. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým lepšie dokáže prispôsobiť nápady na chutné recepty vašim potrebám. Inšpirujte sa inými kuchármi a sledujte ľudí, ktorým chutia podobné jedlá***.

Funkcia udržiavania teploty

Funkcia udržiavania teploty

Vychutnajte si jedlo, kedykoľvek ste pripravení. Stlačte režim udržania teploty a vaše jedlo zostane pri ideálnej teplote až 30 minút.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

26

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2
1

31/12/2022

Україна

Україна

Overený kupujúci

Очень удобно и лёгкая в использовании

Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко

Výhody

Лёгкая в уходе и использование

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Чудова піч

Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую

Výhody

Швидко готувати, корисно

Nevýhody

Нема

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Рекомендую!!!

Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.

  3. Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.