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Séria 3000 Teplovzdušná fritéza L

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Séria 3000Teplovzdušná fritéza L

HD9252/90

Séria 3000 Teplovzdušná fritéza L

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Návody a dokumentácia

Quick start guide Philips Daily Collection Airfryer

  • PDF súbor, 1.1 MB
  • 13 March 2026

UKCA Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 468.6 kB
  • 13 March 2026

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