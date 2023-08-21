Technológia Rapid Air
800 g, 4,1 l
Pripojené
Biela
Všetky odnímateľné časti sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Kôš QuickClean má nepriľnavý povrch. Uzavretý kôš QuickClean našej teplovzdušnej fritézy takisto zabezpečí, že váš domov bude bez zápachu z tradičného fritovania
V teplovzdušnej fritéze Philips série 5000 sa spája kompaktný dizajn s kapacitou 4,1 l je všetko čo potrebujete na to, aby ste mohli variť rôzne jedlá.
Dotknite sa tlačidla a varte. 7 šikovných predvolieb na mrazené občerstvenie, čerstvé hranolky, kura, rybu, mäso, grilovanú zeleninu a muffiny.
4.8
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lukasb5
21/08/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Philips - Airfryer HD9255/30 L
Máme to necelý měsíc a naprostá spokojenost využíváme to skoro denně a ještě ta možnost to ovládat přes mobilní aplikaci takže to přidalo další body takže 10/10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
dominikad7
17/08/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Nejlepší kuchyňský spotřebič
Fritéza se stala mým každodenním pomocníkem, který mi usnadňuje a urychluje přípravu chutných a zdravých jídel. Dá se v ní připravit cokoli a u nás doma nám úplně nám nahradila mikrovlnku, troubu a z části i sporák. Friteza připraví chutné domácí hranolky bez přidání tuku, křupavé křidélka, ale dokáže upéct i koláč či ohřeje pizzu tak, že chutná jako čerstvě vyjmuta z pece. Fakt používám každý den a je to pomocník, který v kuchyni nezapadne prachem, jak to občas u kuchyňských spotřebičů bývá. Líbí se mi propojení s aplikací NutriU, ve které jsou recepty určeny přímo pro tento typ fritezy a také že aplikace umožňuje sledovat zbývající čas vaření. Propojení s aplikaci je jednoduché a rychlé. Fritéza není velká a proto je ideální pro 2 až 3 člennou rodinu. Čištění je rychlé a dokonce lze vyjímatelné části mýt v myčce. Minimalistický design se také povedl a proto se hodí do každé kuchyně. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
natalieh
15/08/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý pomocník do domácnosti!
S touto horkovzdušnou fritézou jsem nad míru spokojená! Prostřednictvím Wi-Fi je možno jej propojit s mobilním telefonem a aplikací, kde najdete spoustu užitečných receptů. Jídlo z fritézy je rychle a velmi jednoduše hotové a velmi dobré, šetří to spoustu času. Nemyslela jsem si, že bych horkovzdušnou fritézu tolik potřebovala, ale teď je u nás zapnutá skoro každý den.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.