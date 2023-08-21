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  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
  • Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené

Teplovzdušná fritéza AirfryerTeplovzdušná fritéza série 5000

HD9255/30

4.8
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené
Smart teplovzdušná fritéza Airfryer 13 v 1. Vyprážajte, pečte, grilujte, opekajte a oveľa viac – na diaľku. Dokonalý zážitok z varenia na prípravu zdravých a chutných receptov doma, ktorý ovládate na diaľku a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
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Zdravšie, Chutnejšie. Jednoduchšie. A teraz aj prepojené

  • Technológia Rapid Air

  • 800 g, 4,1 l

  • Pripojené

  • Biela

QuickClean s odnímateľnými časťami, vhodnými na čistenie v umývačke riadu

QuickClean s odnímateľnými časťami, vhodnými na čistenie v umývačke riadu

Všetky odnímateľné časti sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Kôš QuickClean má nepriľnavý povrch. Uzavretý kôš QuickClean našej teplovzdušnej fritézy takisto zabezpečí, že váš domov bude bez zápachu z tradičného fritovania

4,1 l – až 4 porcie naraz

4,1 l – až 4 porcie naraz

V teplovzdušnej fritéze Philips série 5000 sa spája kompaktný dizajn s kapacitou 4,1 l je všetko čo potrebujete na to, aby ste mohli variť rôzne jedlá.

Dotyková obrazovka so 7 predvoľbami pre jednoduchý výber

Dotyková obrazovka so 7 predvoľbami pre jednoduchý výber

Dotknite sa tlačidla a varte. 7 šikovných predvolieb na mrazené občerstvenie, čerstvé hranolky, kura, rybu, mäso, grilovanú zeleninu a muffiny.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

21/08/2023

Česká republika

Česká republika

Philips - Airfryer HD9255/30 L

Máme to necelý měsíc a naprostá spokojenost využíváme to skoro denně a ještě ta možnost to ovládat přes mobilní aplikaci takže to přidalo další body takže 10/10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

17/08/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kuchyňský spotřebič

Fritéza se stala mým každodenním pomocníkem, který mi usnadňuje a urychluje přípravu chutných a zdravých jídel. Dá se v ní připravit cokoli a u nás doma nám úplně nám nahradila mikrovlnku, troubu a z části i sporák. Friteza připraví chutné domácí hranolky bez přidání tuku, křupavé křidélka, ale dokáže upéct i koláč či ohřeje pizzu tak, že chutná jako čerstvě vyjmuta z pece. Fakt používám každý den a je to pomocník, který v kuchyni nezapadne prachem, jak to občas u kuchyňských spotřebičů bývá. Líbí se mi propojení s aplikací NutriU, ve které jsou recepty určeny přímo pro tento typ fritezy a také že aplikace umožňuje sledovat zbývající čas vaření. Propojení s aplikaci je jednoduché a rychlé. Fritéza není velká a proto je ideální pro 2 až 3 člennou rodinu. Čištění je rychlé a dokonce lze vyjímatelné části mýt v myčce. Minimalistický design se také povedl a proto se hodí do každé kuchyně. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

15/08/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti!

S touto horkovzdušnou fritézou jsem nad míru spokojená! Prostřednictvím Wi-Fi je možno jej propojit s mobilním telefonem a aplikací, kde najdete spoustu užitečných receptů. Jídlo z fritézy je rychle a velmi jednoduše hotové a velmi dobré, šetří to spoustu času. Nemyslela jsem si, že bych horkovzdušnou fritézu tolik potřebovala, ale teď je u nás zapnutá skoro každý den.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici

  3. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.