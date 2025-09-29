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  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
  • Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza

Séria 1000Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA150/00

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza
Pomocou odnímateľného oddeľovača môžete ľahko prejsť z dvoch košov na jeden veľký zásobník. Uvarte čokoľvek, od jedla z dvoch prísad až po veľký kus pečeného mäsa, ktorý bude vždy chrumkavý a jemný vďaka našej technológii RapidAir.
Zobraziť všetky výhody

Pripravte jedno veľké jedlo alebo dve jedlá súčasne

Naša najkompaktnejšia dvojkošová teplovzdušná fritéza

  • Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku

  • Ľah. prejdite z 2 koš. na 1 veľ. zás.

  • Priest. úspor. ergo. dizajn zásuvky

Chrumkavé a mäkkučké, až o 90 % menej tuku*

Chrumkavé a mäkkučké, až o 90 % menej tuku*

Technológia RapidAir s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy využíva rýchle prúdenie horúceho vzduchu na vytvorenie chutných chrumkavých a mäkkučkých občerstvení a príloh.

Môžete sa rozhodnúť buď medzi dvoma košíkmi, alebo veľkou misou na pečenie

Môžete sa rozhodnúť buď medzi dvoma košíkmi, alebo veľkou misou na pečenie

Odstráňte oddeľovač a spojte dva 3,55 l koše do priestrannej 7,1 l misy na pečenie. Zmestí sa do neho až 900 g hranolčekov, 1 200 g zeleniny alebo 10 kuracích stehien. Prípadne použite veľký košík na prípravu dvoch celých 1 kg kurčiat.

Ergonomický dizajn šetrí miesto a zaisťuje bezpečnú man. so zás. bez námahy.

Ergonomický dizajn šetrí miesto a zaisťuje bezpečnú man. so zás. bez námahy.

Naša kompaktná teplovzdušná fritéza s dvoma košíkmi ušetrí 40 % miesta.** Zásuvka obsahuje dve silné horizontálne rukoväti pre bezpečnú a pohodlnú manipuláciu aj pri plnom naložení.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

29/09/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Ľahko sa v ňom robí jedlo

Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam

Výhody

Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

15/09/2025

Česká republika

Česká republika

Malá ale šikovná

Fritéza splnuje vše co jsem očekávala. Ovládání je velmi jednoduché, přednastavené programy jsou ideální i pro méně schopné kuchaře. Šuplík je opravdu velký, lze ho prepazit. Vse lze myt v mycce. Nevyhodou jsou plastové uchyty šuplíku , do kterych v mycce zateka voda. Celkově jsem ale s vykonem, velikosti velmi spokojena.

Výhody

Velký šuplík

Nevýhody

Plastové uchyty do kterých v mycce zatéká voda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 Series NA150/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 Series NA150/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. V porovnaní s modelmi NA35x a NA55x

  3. Interné laboratórne meranie NA15x s lososom oproti rúre triedy A, presné výsledky sa líšia v závislosti od typu výrobku a receptu