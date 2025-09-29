Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku
Ľah. prejdite z 2 koš. na 1 veľ. zás.
Priest. úspor. ergo. dizajn zásuvky
Technológia RapidAir s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy využíva rýchle prúdenie horúceho vzduchu na vytvorenie chutných chrumkavých a mäkkučkých občerstvení a príloh.
Odstráňte oddeľovač a spojte dva 3,55 l koše do priestrannej 7,1 l misy na pečenie. Zmestí sa do neho až 900 g hranolčekov, 1 200 g zeleniny alebo 10 kuracích stehien. Prípadne použite veľký košík na prípravu dvoch celých 1 kg kurčiat.
Naša kompaktná teplovzdušná fritéza s dvoma košíkmi ušetrí 40 % miesta.** Zásuvka obsahuje dve silné horizontálne rukoväti pre bezpečnú a pohodlnú manipuláciu aj pri plnom naložení.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dračica
29/09/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Ľahko sa v ňom robí jedlo
Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam
Výhody
Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Meluzína
15/09/2025
Česká republika
Malá ale šikovná
Fritéza splnuje vše co jsem očekávala. Ovládání je velmi jednoduché, přednastavené programy jsou ideální i pro méně schopné kuchaře. Šuplík je opravdu velký, lze ho prepazit. Vse lze myt v mycce. Nevyhodou jsou plastové uchyty šuplíku , do kterych v mycce zateka voda. Celkově jsem ale s vykonem, velikosti velmi spokojena.
Výhody
Velký šuplík
Nevýhody
Plastové uchyty do kterých v mycce zatéká voda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 Series NA150/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 Series NA150/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
V porovnaní s modelmi NA35x a NA55x
Interné laboratórne meranie NA15x s lososom oproti rúre triedy A, presné výsledky sa líšia v závislosti od typu výrobku a receptu