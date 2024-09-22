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  • Zväčšite varný povrch panvice Airfryer
  • Zväčšite varný povrch panvice Airfryer
  • Zväčšite varný povrch panvice Airfryer
  • Zväčšite varný povrch panvice Airfryer
  • Zväčšite varný povrch panvice Airfryer
  • Zväčšite varný povrch panvice Airfryer

Príslušenstvo pre fritézu Airfryer

HD9905/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Zväčšite varný povrch panvice Airfryer
Maximalizujte varný povrch panvice Airfryer pomocou tohto príslušenstva so zdvojeným povrchom. Pečte, grilujte alebo smažte chutné mäso, kuracie krídelká, ryby alebo iné jedlá jednoducho, rýchlo a zdravo. A pre ešte väčšiu všestrannosť môžete použiť ihlice a pripraviť zeleninové alebo mäsové ražniči.
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Kompatibilné produkty
Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA551/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA552/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA555/00

Séria 1000

Séria 1000
Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA150/00

Séria 3000

Séria 3000
Airfryer XL

HD9270/66

Séria 5000 Connected

Séria 5000 Connected
Teplovzdušná fritéza Airfryer série 5000 XL

HD9280/30

Séria 5000 Connected

Séria 5000 Connected
Teplovzdušná fritéza Airfryer série 5000 XL

HD9280/90

Zväčšite varný povrch panvice Airfryer

  • Dvojvrstvové XL

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Tento dvojvrstvový stojan do fritézy Airfryer môžete bezpečne vložiť do umývačky riadu, čo ešte viac uľahčí jeho opätovné použitie!

Príslušenstvo so zdvojeným povrchom na prípravu rôznorodejších jedál

Príslušenstvo so zdvojeným povrchom na prípravu rôznorodejších jedál

Maximalizujte varný povrch svojej teplovzdušnej fritézy Airfryer pomocou tohto príslušenstva so zdvojeným povrchom. Pečte, grilujte alebo smažte chutné mäso, kuracie krídelká, ryby alebo iné prísady jednoducho, rýchlo a zdravo.

S týmto príslušenstvom môžete variť ešte lahodnejšie

S týmto príslušenstvom môžete variť ešte lahodnejšie

S týmto príslušenstvom môžete variť ešte lahodnejšie, napríklad si pripravte chutné mäsové fašírky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Výhody

Крута штука

Nevýhody

Ні

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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