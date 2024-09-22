NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA150/00
HD9270/66
HD9280/30
HD9280/90
Dvojvrstvové XL
Tento dvojvrstvový stojan do fritézy Airfryer môžete bezpečne vložiť do umývačky riadu, čo ešte viac uľahčí jeho opätovné použitie!
Maximalizujte varný povrch svojej teplovzdušnej fritézy Airfryer pomocou tohto príslušenstva so zdvojeným povrchom. Pečte, grilujte alebo smažte chutné mäso, kuracie krídelká, ryby alebo iné prísady jednoducho, rýchlo a zdravo.
S týmto príslušenstvom môžete variť ešte lahodnejšie, napríklad si pripravte chutné mäsové fašírky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Výhody
Крута штука
Nevýhody
Ні
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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