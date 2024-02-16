VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.

Séria 5000 ConnectedTeplovzdušná fritéza Airfryer série 5000 XL

HD9280/90

4.9
| (26) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
Vyberte si zo stoviek* chutných jedál odporúčaných na základe vašich preferencií. Spárujte zariadenie s aplikáciou HomeID, vyberte si recept a odošlite ho do teplovzdušnej fritézy. Sledujte svoje jedlo z pohodlia gauča, aplikácia vám oznámi, keď bude jedlo hotové!
Zobraziť všetky výhody

Spárujte s HomeID, aby ste získali najlepší zážitok z varenia

Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.

  • Technológia Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Čierna

  • Pripojené

Sledujte varenie na telefóne alebo tablete

Vyberte si recept, odošlite ho do teplovzdušnej fritézy a monitorujte prípravu svojho jedla – z pohodlia svojho gauča. Keď sa pokrm dokončí, dostanete upozornenie.

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

26

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výborný pomocník

Fritézu mám sice krátce,ale jsem spokojena,řízečky jsou křupavé,nejsou mastné,hranolky byly velice chutné,křupavé,propečené.

Výhody

zdravé smažení

Nevýhody

nelze dokoupit příslušenství

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected

14/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nemá to chybu

Výrobek nám doporučila známá, jsme doma dva a zapínat velkou troubu je na dnešní dobu drahé. A toto je nejlepší řešení

Výhody

Vše

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected

27/09/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá horkovzdušná fritéza

S touto HF jsem velice spokojen. Má mnoho funkcí, úžasná je možnost propojení s aplikací, ve které je nepřeberné množství receptů s přednastavenými programy. HF je možnost spoustět přes aplikaci např. v mobilu. V aplikaci lze sledovat průběh pečení a nemusíte být nutně přímo v kuchyni ;-).

Výhody

Velký fritovací koš, tichý chod, WiFi propojení s aplikací.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici

  3. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips

  4. Priemerné percentuálne hodnoty založené na internom laboratórnom meraní s produktmi HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880