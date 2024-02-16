Technológia Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Čierna
Pripojené
Vyberte si recept, odošlite ho do teplovzdušnej fritézy a monitorujte prípravu svojho jedla – z pohodlia svojho gauča. Keď sa pokrm dokončí, dostanete upozornenie.
Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*
4.9
z 5
26
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ivahor
16/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výborný pomocník
Fritézu mám sice krátce,ale jsem spokojena,řízečky jsou křupavé,nejsou mastné,hranolky byly velice chutné,křupavé,propečené.
Výhody
zdravé smažení
Nevýhody
nelze dokoupit příslušenství
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected
Dagmarka
14/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nemá to chybu
Výrobek nám doporučila známá, jsme doma dva a zapínat velkou troubu je na dnešní dobu drahé. A toto je nejlepší řešení
Výhody
Vše
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected
Patos
27/09/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělá horkovzdušná fritéza
S touto HF jsem velice spokojen. Má mnoho funkcí, úžasná je možnost propojení s aplikací, ve které je nepřeberné množství receptů s přednastavenými programy. HF je možnost spoustět přes aplikaci např. v mobilu. V aplikaci lze sledovat průběh pečení a nemusíte být nutně přímo v kuchyni ;-).
Výhody
Velký fritovací koš, tichý chod, WiFi propojení s aplikací.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/90 Multifunkční Airfryer XL Connected
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips
Priemerné percentuálne hodnoty založené na internom laboratórnom meraní s produktmi HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880