HD9945/01
NA461/00
NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA332/00
NA130/00
NA230/00
NA231/00
NA352/00
NA352/04
1 x príslušenstvo na pečenie
9 x silikónové formičky na mafiny
Príslušenstvo na pečenie. Pomocou súpravy na pečenie XL v teplovzdušnej fritéze Philips môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Kapacita 2 l je skvelá na prípravu banánového chlebíka, koláčov, zapekaných jedál, mäsa a mnohých ďalších jedál. Dobrú chuť!
Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie HomeID od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*
Toto príslušenstvo na pečenie Airfryer i formičky na mafiny môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho znovu používať!
2.6
z 5
5
Recenzie
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Výhody
Тефлонова
Nevýhody
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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