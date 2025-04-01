VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL
  • Súprava na pečenie XL

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XL

HD9945/01

2.6
| (5) Recenzie
Súprava na pečenie XL
Táto súprava na pečenie je ideálnym príslušenstvom, ktoré rozšíri všestrannosť vašej XL teplovzdušnej fritézy Airfryer. Varte a pečte lahodné lasagne, zapekané jedlá, soté, polievky, koláče, mafiny...a oveľa viac!
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Fritéza série 4000 s dvojitým košom

Fritéza série 4000 s dvojitým košom
Teplovzdušná fritéza Airfryer

NA461/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA551/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA552/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA555/00

Séria 3000

Séria 3000
Fritéza Airfryer, 6,2 l

NA332/00

Séria 1000

Séria 1000
Teplovzdušná fritéza Airfryer, séria 1000, 6,2 l

NA130/00

Séria 2000

Séria 2000
Teplovzdušná fritéza Airfryer, séria 2000, 6,2 l

NA230/00

Séria 2000

Séria 2000
Airfryer, séria 2000, 6,2 l (strieborná)

NA231/00

Séria 3000

Séria 3000
Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA352/00

Séria 3000

Séria 3000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA352/04

Príslušenstvo na pečenie teplovzdušnou fritézou

Súprava na pečenie XL

  • 1 x príslušenstvo na pečenie

  • 9 x silikónové formičky na mafiny

Nelepivé príslušenstvo na pečenie

Nelepivé príslušenstvo na pečenie

Príslušenstvo na pečenie. Pomocou súpravy na pečenie XL v teplovzdušnej fritéze Philips môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Kapacita 2 l je skvelá na prípravu banánového chlebíka, koláčov, zapekaných jedál, mäsa a mnohých ďalších jedál. Dobrú chuť!

Denná inšpirácia pre nové recepty

Denná inšpirácia pre nové recepty

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie HomeID od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Toto príslušenstvo na pečenie Airfryer i formičky na mafiny môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho znovu používať!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.6

z 5

5

Recenzie

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Výhody

Тефлонова

Nevýhody

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Táto recenzia bola vytvorená pre Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Navštívte stránku www.Philips.com/NutriU a zistite, či je aplikácia NutriU k dispozícii vo vašej krajine.