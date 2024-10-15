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  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi

Séria 3000Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA352/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer série 3000 s dvojitým košom zaistí, aby boli dve jedlá teplé a pripravené v rovnakom čase. Užite si chutné a zdravé varenie s veľkou zásuvkou na hlavné jedlá pre celú rodinu a menšou zásuvkou na prípravu príloh alebo jedál pre jednu osobu.
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Vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené

Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi

  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál

  • 2 koše, 2 veľkosti

  • Bod 3 Pripravené v rovnakom čase

Chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené vďaka technológii Rapid Air Plus

Chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené vďaka technológii Rapid Air Plus

Už žiadne pripálenie alebo nedopečenie. Naša patentovaná konštrukcia optimalizuje cirkuláciu tepla tak, aby jedlo nielen obtekalo, ale aj prechádzalo cez neho, čím sa dosiahnu najlepšie výsledky: vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne uvarené jedlo.

2 zásuvky a 2 veľkosti, ktoré sa hodia pre každé jedlo

2 zásuvky a 2 veľkosti, ktoré sa hodia pre každé jedlo

Teplovzdušné fritézy s 2 zásuvkami: veľká zásuvka je ideálna na hlavné jedlá, hranolčeky a čokoľvek, čo máte najradšej. Menšiu zásuvku použite na prílohy, zeleninu a občerstvenie.

Čas, aby boli obe strany hotové v rovnakom čase.

Čas, aby boli obe strany hotové v rovnakom čase.

Automatická synchronizácia časov prípravy v 2 zásuvkách, aby boli všetky vaše jedlá pripravené na podávanie spoločne. Jedno jedlo, čerstvé a horúce.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/10/2024

Česká republika

Česká republika

Úspora času i obrovské možnosti při vaření

O koupi horkovzdušné fritézy jsem nikdy neuvažovala. Inspirovala mě maminka, která si vybrala stejnou značku, jen menší model, protože jsou doma jen dva. Potom, co jsem u ní ochutnala pár jídel, tak už jsem objednávala fritézu pro nás. Zvolila jsem dva košíky, protože je nás doma více a navíc se mi líbila možnost používat každý košík na jiné jídlo. Fritézu využívám několikrát do týdne. Jak na obědy a večeře, tak na svačiny, kdy třeba zapékám pečivo. Baví mě zkoušet co všechno se dá ve fritéze připravit, hodně mě inspirují recept v aplikaci, kterou jsem si k fritéze stáhla. 18 letá dcera si ve fritéze připravuje jídlo sebou na internát, různé kuřecí plátky, krevety zeleninu. Už jsme v ní zkoušeli i domácí rohlíky a povedly se na jedničku. Nebo taková slanina ke snídani, ta je nepřekonatelná. Jo, a skvěle se udržuje. Hladké povrchy stačí jen umýt vlažnou vodou, když dělám něco mastnějšího, tak přidám kapku čistícího prostředku. Takže doporučuji všem a oceňuji množství pokrmů, které s ní můžu vykouzlit. Vždycky se těším, co nás nového napadne vyzkoušet.

Výhody

široké možnosti použití, mnoho receptů v aplikaci, dostatečně prostorná pro běžnou rodinu, velice snadná údržba

Nevýhody

nenašla jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.

  2. Test vykonaný na klobásach v ľavom koši v porovnaní s tradičnými konvekčnými rúrami.

  3. Test vykonaný na klobásach v ľavom koši v porovnaní s tradičnými konvekčnými rúrami.