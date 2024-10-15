Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál
2 koše, 2 veľkosti
Bod 3 Pripravené v rovnakom čase
Už žiadne pripálenie alebo nedopečenie. Naša patentovaná konštrukcia optimalizuje cirkuláciu tepla tak, aby jedlo nielen obtekalo, ale aj prechádzalo cez neho, čím sa dosiahnu najlepšie výsledky: vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne uvarené jedlo.
Teplovzdušné fritézy s 2 zásuvkami: veľká zásuvka je ideálna na hlavné jedlá, hranolčeky a čokoľvek, čo máte najradšej. Menšiu zásuvku použite na prílohy, zeleninu a občerstvenie.
Automatická synchronizácia časov prípravy v 2 zásuvkách, aby boli všetky vaše jedlá pripravené na podávanie spoločne. Jedno jedlo, čerstvé a horúce.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Elly Kol
15/10/2024
Česká republika
Úspora času i obrovské možnosti při vaření
O koupi horkovzdušné fritézy jsem nikdy neuvažovala. Inspirovala mě maminka, která si vybrala stejnou značku, jen menší model, protože jsou doma jen dva. Potom, co jsem u ní ochutnala pár jídel, tak už jsem objednávala fritézu pro nás. Zvolila jsem dva košíky, protože je nás doma více a navíc se mi líbila možnost používat každý košík na jiné jídlo. Fritézu využívám několikrát do týdne. Jak na obědy a večeře, tak na svačiny, kdy třeba zapékám pečivo. Baví mě zkoušet co všechno se dá ve fritéze připravit, hodně mě inspirují recept v aplikaci, kterou jsem si k fritéze stáhla. 18 letá dcera si ve fritéze připravuje jídlo sebou na internát, různé kuřecí plátky, krevety zeleninu. Už jsme v ní zkoušeli i domácí rohlíky a povedly se na jedničku. Nebo taková slanina ke snídani, ta je nepřekonatelná. Jo, a skvěle se udržuje. Hladké povrchy stačí jen umýt vlažnou vodou, když dělám něco mastnějšího, tak přidám kapku čistícího prostředku. Takže doporučuji všem a oceňuji množství pokrmů, které s ní můžu vykouzlit. Vždycky se těším, co nás nového napadne vyzkoušet.
Výhody
široké možnosti použití, mnoho receptů v aplikaci, dostatečně prostorná pro běžnou rodinu, velice snadná údržba
Nevýhody
nenašla jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.
Test vykonaný na klobásach v ľavom koši v porovnaní s tradičnými konvekčnými rúrami.
Test vykonaný na klobásach v ľavom koši v porovnaní s tradičnými konvekčnými rúrami.