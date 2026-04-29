VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Séria 3000 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Podpora

Séria 3000Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA352/00

Séria 3000 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

UK Declaration of Conformity

  • PDF súbor, 503 kB
  • 24 March 2026

NA35x Quick Start Guide

  • PDF súbor, 5.4 MB
  • 13 March 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme