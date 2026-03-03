NA555/00
Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku
Varte v pare a dosiah. lahod. a jem. štruk.
Frit. a varte v pare pre rovn. výsl., žiadne spál. časti
Dajte zbohom mast. nečist. s par. čist.
Technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie vnútri aj vonku a vytvára chutné domáce pokrmy.
9-litrová fritéza Airfryer s 2 košmi a funkciou pary: zásuvka s objemom 6 l na hlavné jedlá, hranolky a obľúbené jedlá a zásuvka s objemom 3 l na prílohy a občerstvenie. Zmestí sa do nej až 1 100 g hranolčekov, 1 600 g zeleniny alebo 12 kuracích stehien. Do veľkého koša sa zmestí aj celé 1,2 kg kurča
Automatická synchronizácia časov varenia v 2 košíkoch, aby boli jedlá pripravené v rovnakom čase.
Hodnotenie
¹ V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
² Externé laboratórne meranie na základe obsahu vitamínu C v brokolici
³ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte po každom použití 15 minút funkciu parného čistenia veľkého koša
⁴ Porovnanie na základe varenia celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie varenia v pare a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania
⁵ Externá ochutnávka s 30 používateľmi teplovzdušnej fritézy Airfryer
⁶ Interné laboratórne merania NA55x s klobásami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu.
⁷ Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým