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Všetky rady

  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
  • Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz

Séria 5000Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA555/00

Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz
Teraz môžete variť rôzne prísady rôznymi spôsobmi bez toho, aby ste museli použiť viacero hrncov a panvíc. Môžete si vybrať spôsob varenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim prísadám: vyprážanie, varenie v pare alebo kombináciu oboch.
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Prispôsobenie spôsobu varenia vašim prísadám

Varte rôzne prísady 3 spôsobmi naraz

  • Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku

  • Varte v pare a dosiah. lahod. a jem. štruk.

  • Frit. a varte v pare pre rovn. výsl., žiadne spál. časti

  • Dajte zbohom mast. nečist. s par. čist.

Chrumkavé a rovnomerne prepečené jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku ¹

Chrumkavé a rovnomerne prepečené jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku ¹

Technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie vnútri aj vonku a vytvára chutné domáce pokrmy.

2 koše 2 veľk. vhodné pre každé jedlo

2 koše 2 veľk. vhodné pre každé jedlo

9-litrová fritéza Airfryer s 2 košmi a funkciou pary: zásuvka s objemom 6 l na hlavné jedlá, hranolky a obľúbené jedlá a zásuvka s objemom 3 l na prílohy a občerstvenie. Zmestí sa do nej až 1 100 g hranolčekov, 1 600 g zeleniny alebo 12 kuracích stehien. Do veľkého koša sa zmestí aj celé 1,2 kg kurča

Načasujte si jedlá tak, aby sa dokončili naraz

Načasujte si jedlá tak, aby sa dokončili naraz

Automatická synchronizácia časov varenia v 2 košíkoch, aby boli jedlá pripravené v rovnakom čase.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹ V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. ² Externé laboratórne meranie na základe obsahu vitamínu C v brokolici

  3. ³ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte po každom použití 15 minút funkciu parného čistenia veľkého koša

  4. ⁴ Porovnanie na základe varenia celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie varenia v pare a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania

  5. ⁵ Externá ochutnávka s 30 používateľmi teplovzdušnej fritézy Airfryer

  6. ⁶ Interné laboratórne merania NA55x s klobásami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu.

  7. ⁷ Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým