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  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL
  • Súprava na pečenie XXL

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XXL

HD9957/00

Súprava na pečenie XXL
S touto špeciálnou súpravou na pečenie v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a mnohé ďalšie jedlá jednoducho, rýchlo a zdravo.
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Kompatibilné produkty
Airfryer s parou a lištou 7,2 l

Airfryer s parou a lištou 7,2 l
Airfryers

NA547/07

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA551/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA552/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA555/00

Séria 1000

Séria 1000
Dvojkošová teplovzdušná fritéza

NA150/00

Séria 3000

Séria 3000
Fritéza Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Séria 3000

Séria 3000
Fritéza Airfryer, 6,2 l

NA332/00

Séria 1000

Séria 1000
Teplovzdušná fritéza Airfryer, séria 1000, 6,2 l

NA130/00

Séria 2000

Séria 2000
Teplovzdušná fritéza Airfryer, séria 2000, 6,2 l

NA230/00

Séria 2000

Séria 2000
Airfryer, séria 2000, 6,2 l (strieborná)

NA231/00

Príslušenstvo na pečenie teplovzdušnou fritézou

Súprava na pečenie XXL

  • Podnos na pečenie (2,5 l)

  • 9 silikónových košíčkov na mafiny

Príslušenstvo na pečenie XXL

Príslušenstvo na pečenie XXL

Pomocou súpravy na pečenie XXL teplovzdušnej fritézy Philips môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Objem 2,5 l je skvelý na varenie duseného mäsa, ratatouille, frittaty, lasagní, gratinovaného mäsa, mäsa s omáčkami a ďalších jedál. Dobrú chuť!

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Toto príslušenstvo na pečenie Airfryer i formičky na mafiny môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho znovu používať!

9 silikónových formičiek na mafiny na rôzne jedlá

9 silikónových formičiek na mafiny na rôzne jedlá

Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!

Technické špecifikácie

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