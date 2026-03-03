HD9957/00
NA547/07
NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA150/00
NA342/00
NA332/00
NA130/00
NA230/00
NA231/00
Podnos na pečenie (2,5 l)
9 silikónových košíčkov na mafiny
Pomocou súpravy na pečenie XXL teplovzdušnej fritézy Philips môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Objem 2,5 l je skvelý na varenie duseného mäsa, ratatouille, frittaty, lasagní, gratinovaného mäsa, mäsa s omáčkami a ďalších jedál. Dobrú chuť!
Toto príslušenstvo na pečenie Airfryer i formičky na mafiny môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho znovu používať!
Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!
Hodnotenie
Navštívte stránku www.Philips.com/NutriU a zistite, či je aplikácia NutriU k dispozícii vo vašej krajine.