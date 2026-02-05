Vychutnajte si všetko, od nadýchaných buchiet bao, chrumkavého zlatistého kurčaťa až po lahodného lososa. Objavte svet nových textúr s teplovzdušnou fritézou Airfryer 5000 Series s parou od spoločnosti Philips.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Varenie v pare, teplovzdušné fritovanie alebo oboje naraz!
Technológia pary pre viac živín
Funkcia Steamfry pre chrumkavú a šťavnatú dokonalosť
Automatická funkcia SteamClean pre jednoduché čistenie
Prémiová koľajnička pre bezproblémové vysúvanie
Technológia RapidAir Plus pre rovnomerne pripravené jedlá zakaždým
Získajte naparovaním lahodnú štruktúru
Nadýchané knedličky, jemná zelenina a chutné ryby, všetko pripravené v našej teplovzdušnej fritéze s funkciou pary. Pridáva dokonalé množstvo pary bez toho, aby sa jedlo stalo mokrým, a zachováva až 87 % živín.****
Chrumkavé zvonku, šťavnaté vo vnútri – Sila funkcie Steamfry
Teraz môžete mať to najlepšie z oboch svetov. Fritujte a parujte súčasne pre zlatistú chrumkavosť na povrchu a šťavnatú jemnosť vo vnútri. Ideálne pre zlatisté škoricové rolky, chrumkavo upečený chlieb, šťavnaté kura a zeleninu na vyššej úrovni. Už žiadne pripálenie alebo nedovarenie.******
Jednoduché čistenie
Nahromadený tuk v košíku sa zmäkčí a ľahšie sa odstráni pomocou našej automatickej funkcie SteamClean.
Koľajnička EasySlide navrhnutá pre bezpečnejšie a jednoduchšie vyťahovanie košíka
Či už máte voľnú len jednu ruku alebo potrebujete rýchly prístup počas varenia, naša patentovaná technológia EasySlide Rail******* uľahčuje kontrolu, pretrepávanie alebo pridávanie ingrediencií ako nikdy predtým. Navrhnutý pre maximálne pohodlie a bezpečnosť, posuvný mechanizmus sa hladko a bezpečne kĺže, čím zabezpečuje, že košík zostáva vzpriamený a stabilný na svojich koľajniciach. V porovnaní s umiestnením horúceho košíka na pracovnú dosku znižuje riziko popálenín, čím vytvára bezpečnejší a plynulejší zážitok z varenia.
Varte rýchlejšie, vždy s dokonalými výsledkami
Už žiadne pripálené či nedovarené jedlo. Technológia RapidAir Plus so svojím jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje horúcemu vzduchu cirkulovať rýchlejšie okolo a cez ingrediencie***, vždy rovnomerne pripravené s obsahom tuku nižším až o 90 %.*
Práve tá správna veľkosť pre vaše každodenné potreby
Pripraví až 1,4 kg zeleniny, 10 kuracích paličiek, 6 lososových filiet alebo 9 muffinov.
Nemusíte vyťahovať košík, aby ste skontrolovali svoje jedlo!
Už žiadne hádanie: Sledujte prípravu cez okienko a uvidíte, kedy je jedlo dokonale hotové.
Keramická vrstva
Naša povrchová úprava novej generácie neobsahuje PFAS: nepriľnavý, odolný, poškriabaniu odolný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
Úplne nový svet rozmanitosti
Objavte 21 spôsobov varenia, od pečenia a grilovania až po varenie v pare a ohrievanie. Nastavenia začínajú už od 40 °C a trvajú až 24 hodín pre sušenie a fermentáciu.
Nekonečná inšpirácia s aplikáciou HomeID
Viac ako 10 000 chutných receptov, špeciálne pre vašu teplovzdušnú fritézu Airfryer, s jednoduchými postupnými inštrukciami *****
Úspora miesta s odnímateľnou nádržkou na vodu
Keď nepotrebujete varenie v pare, jednoducho odstráňte nádobu na vodu a ušetrite miesto na pracovnej doske.
Varte rýchlejšie, šetrite čas a energiu
Varte až o 50 % rýchlejšie a ušetrite až 70 % energie, keď varíte s teplovzdušnou fritézou Philips Steam Airfryer namiesto rúry.**
Tichá prevádzka
Žiadne hlučné vyrušovanie — vychutnajte si konverzáciu alebo hudbu, zatiaľ čo teplovzdušná fritéza varí v pare, griluje a pečie.
Technické špecifikácie
Krajina pôvodu
Vyrobené v
Čína
Výkon
2000 W
Napätie
220 – 240 V
Frekvencia
50 Hz
Počet v balení
1
Batériový výrobok
Nie
Všeobecné špecifikácie
Primárny materiál
Kov
Sekundárny materiál
Plast
Farba
Zlatá
Objem
7.2L
Teplovzdorná
Áno
Protišmykové nožičky
Áno
Priehľadné veko
Áno
Rozhranie
Digitálny
Dĺžka kábla
1 m
Odkladací priestor pre kábel
Nie
Funkcia udržiavania teploty
Áno
Programy
12
Spôsoby varenia
Fritovanie, pečenie, grilovanie, pečenie v rúre, varenie v jednom hrnci, stir-fry, restovanie, varenie z mrazených potravín, ohrievanie, rozmrazovanie, sušenie, opekanie, udržiavanie teploty, dusenie, fermentácia, konfitovanie, varenie v pare
*V porovnaní s hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze
**Na základe interného laboratórneho merania, teplovzdušné fritézy Airfryer značky Philips; príprava kuracích pŕs (160 °C bez predhriatia) alebo filiet z lososa (200 °C, bez predhriatia) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentá sa môžu líšiť podľa produktu.
***v porovnaní s teplovzdušnými fritézami Airfryer značky Philips s technológiou RapidAir
****Externé laboratórne meranie založené na obsahu vitamínu C v brokolici.
*****Počet receptov sa môže líšiť v závislosti od krajiny
******Porovnanie založené na príprave celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie pary a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
