Prehľadávať výrazy

  • Fritujte, grilujte, pečte... a tiež varte v pare! Fritujte, grilujte, pečte... a tiež varte v pare! Fritujte, grilujte, pečte... a tiež varte v pare!

    Airfryer s parou a lištou 7,2 l Airfryers

    NA547/07

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Fritujte, grilujte, pečte... a tiež varte v pare!

    Vychutnajte si všetko, od nadýchaných buchiet bao, chrumkavého zlatistého kurčaťa až po lahodného lososa. Objavte svet nových textúr s teplovzdušnou fritézou Airfryer 5000 Series s parou od spoločnosti Philips.

    Zobraziť všetky výhody

    Airfryer s parou a lištou 7,2 l Airfryers

    Podobné výrobky

    Zobraziť všetky Teplovzdušná fritéza

    Fritujte, grilujte, pečte... a tiež varte v pare!

    Varenie v pare, teplovzdušné fritovanie alebo oboje naraz!

    • Technológia pary pre viac živín
    • Funkcia Steamfry pre chrumkavú a šťavnatú dokonalosť
    • Automatická funkcia SteamClean pre jednoduché čistenie
    • Prémiová koľajnička pre bezproblémové vysúvanie
    • Technológia RapidAir Plus pre rovnomerne pripravené jedlá zakaždým
    Získajte naparovaním lahodnú štruktúru

    Získajte naparovaním lahodnú štruktúru

    Nadýchané knedličky, jemná zelenina a chutné ryby, všetko pripravené v našej teplovzdušnej fritéze s funkciou pary. Pridáva dokonalé množstvo pary bez toho, aby sa jedlo stalo mokrým, a zachováva až 87 % živín.****

    Chrumkavé zvonku, šťavnaté vo vnútri – Sila funkcie Steamfry

    Chrumkavé zvonku, šťavnaté vo vnútri – Sila funkcie Steamfry

    Teraz môžete mať to najlepšie z oboch svetov. Fritujte a parujte súčasne pre zlatistú chrumkavosť na povrchu a šťavnatú jemnosť vo vnútri. Ideálne pre zlatisté škoricové rolky, chrumkavo upečený chlieb, šťavnaté kura a zeleninu na vyššej úrovni. Už žiadne pripálenie alebo nedovarenie.******

    Jednoduché čistenie

    Jednoduché čistenie

    Nahromadený tuk v košíku sa zmäkčí a ľahšie sa odstráni pomocou našej automatickej funkcie SteamClean.

    Koľajnička EasySlide navrhnutá pre bezpečnejšie a jednoduchšie vyťahovanie košíka

    Koľajnička EasySlide navrhnutá pre bezpečnejšie a jednoduchšie vyťahovanie košíka

    Či už máte voľnú len jednu ruku alebo potrebujete rýchly prístup počas varenia, naša patentovaná technológia EasySlide Rail******* uľahčuje kontrolu, pretrepávanie alebo pridávanie ingrediencií ako nikdy predtým. Navrhnutý pre maximálne pohodlie a bezpečnosť, posuvný mechanizmus sa hladko a bezpečne kĺže, čím zabezpečuje, že košík zostáva vzpriamený a stabilný na svojich koľajniciach. V porovnaní s umiestnením horúceho košíka na pracovnú dosku znižuje riziko popálenín, čím vytvára bezpečnejší a plynulejší zážitok z varenia.

    Varte rýchlejšie, vždy s dokonalými výsledkami

    Varte rýchlejšie, vždy s dokonalými výsledkami

    Už žiadne pripálené či nedovarené jedlo. Technológia RapidAir Plus so svojím jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje horúcemu vzduchu cirkulovať rýchlejšie okolo a cez ingrediencie***, vždy rovnomerne pripravené s obsahom tuku nižším až o 90 %.*

    Práve tá správna veľkosť pre vaše každodenné potreby

    Práve tá správna veľkosť pre vaše každodenné potreby

    Pripraví až 1,4 kg zeleniny, 10 kuracích paličiek, 6 lososových filiet alebo 9 muffinov.

    Nemusíte vyťahovať košík, aby ste skontrolovali svoje jedlo!

    Nemusíte vyťahovať košík, aby ste skontrolovali svoje jedlo!

    Už žiadne hádanie: Sledujte prípravu cez okienko a uvidíte, kedy je jedlo dokonale hotové.

    Keramická vrstva

    Keramická vrstva

    Naša povrchová úprava novej generácie neobsahuje PFAS: nepriľnavý, odolný, poškriabaniu odolný povrch, ktorý sa ľahko čistí.

    Úplne nový svet rozmanitosti

    Úplne nový svet rozmanitosti

    Objavte 21 spôsobov varenia, od pečenia a grilovania až po varenie v pare a ohrievanie. Nastavenia začínajú už od 40 °C a trvajú až 24 hodín pre sušenie a fermentáciu.

    Nekonečná inšpirácia s aplikáciou HomeID

    Nekonečná inšpirácia s aplikáciou HomeID

    Viac ako 10 000 chutných receptov, špeciálne pre vašu teplovzdušnú fritézu Airfryer, s jednoduchými postupnými inštrukciami *****

    Úspora miesta s odnímateľnou nádržkou na vodu

    Úspora miesta s odnímateľnou nádržkou na vodu

    Keď nepotrebujete varenie v pare, jednoducho odstráňte nádobu na vodu a ušetrite miesto na pracovnej doske.

    Varte rýchlejšie, šetrite čas a energiu

    Varte rýchlejšie, šetrite čas a energiu

    Varte až o 50 % rýchlejšie a ušetrite až 70 % energie, keď varíte s teplovzdušnou fritézou Philips Steam Airfryer namiesto rúry.**

    Tichá prevádzka

    Tichá prevádzka

    Žiadne hlučné vyrušovanie — vychutnajte si konverzáciu alebo hudbu, zatiaľ čo teplovzdušná fritéza varí v pare, griluje a pečie.

    Technické špecifikácie

    • Krajina pôvodu

      Vyrobené v
      Čína

    • Technické špecifikácie

      Výkon
      2000 W
      Napätie
      220 – 240 V
      Frekvencia
      50 Hz
      Počet v balení
      1
      Batériový výrobok
      Nie

    • Všeobecné špecifikácie

      Primárny materiál
      Kov
      Sekundárny materiál
      Plast
      Farba
      Zlatá
      Objem
      7.2L
      Teplovzdorná
      Áno
      Protišmykové nožičky
      Áno
      Priehľadné veko
      Áno
      Rozhranie
      Digitálny
      Dĺžka kábla
      1 m
      Odkladací priestor pre kábel
      Nie
      Funkcia udržiavania teploty
      Áno
      Programy
      12
      Spôsoby varenia
      Fritovanie, pečenie, grilovanie, pečenie v rúre, varenie v jednom hrnci, stir-fry, restovanie, varenie z mrazených potravín, ohrievanie, rozmrazovanie, sušenie, opekanie, udržiavanie teploty, dusenie, fermentácia, konfitovanie, varenie v pare
      Počet košov
      1
      Odnímateľný kôš
      Áno
      Časový rozsah
      0 min – 24 hodín
      Rozsah teploty
      40 – 200 °C
      Diaľkové ovládanie
      Nie
      Technológia
      RapidAir Plus
      Integrovaný vypínač
      Áno
      Automatické vypnutie
      Áno
      Nastaviteľný termostat
      Áno
      Kontrolka napájania
      Áno
      Rukoväte chladné na dotyk
      Áno
      Umývateľné v umývačke riadu
      Áno
      Indikátor teploty
      Áno
      Kryt Coolwall
      Áno
      Maximálna teplota (°C)
      200 °C
      Súvisiace príslušenstvo 1
      Súprava na grilovanie
      Súvisiace príslušenstvo 2
      Súprava na pečenie
      Keramická vrstva
      Áno
      Záruka
      2 roky
      Jeden alebo dva košíky
      Jeden košík
      Pripojiteľnosť
      Nie

    • Hmotnosť a rozmery

      Dĺžka výrobku
      457 mm
      Šírka výrobku
      334 mm
      Výška výrobku
      320 mm
      Hmotnosť výrobku
      8,9 kg
      Rozmer výrobku
      457×334×320 mm
      Dĺžka balenia
      520 mm
      Šírka balenia
      372 mm
      Výška balenia
      370 mm
      Hmotnosť balenia
      2,2 kg
      Rozmery balenia
      520×372×370 mm

    • Životnosť

      Puzdro
      Udržateľný obal
      Manuál
      100% recyklovateľné

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • *V porovnaní s hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze
    • **Na základe interného laboratórneho merania, teplovzdušné fritézy Airfryer značky Philips; príprava kuracích pŕs (160 °C bez predhriatia) alebo filiet z lososa (200 °C, bez predhriatia) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentá sa môžu líšiť podľa produktu.
    • ***v porovnaní s teplovzdušnými fritézami Airfryer značky Philips s technológiou RapidAir
    • ****Externé laboratórne meranie založené na obsahu vitamínu C v brokolici.
    • *****Počet receptov sa môže líšiť v závislosti od krajiny
    • ******Porovnanie založené na príprave celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie pary a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

    Hľadáte niečo iné?

    Prihláste sa na odber noviniek

    * Toto pole je povinné

    10% zľava

    Exkluzívne predajné akcie a kupóny

    Tipy a triky

    *
    Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.
    Čo to znamená?

    Výhody 
    MyPhilips

    Rozšírená záruka na vybrané produkty

    Ľahký prístup k produktovej podpore

    Prednostné informácie o novinkách

    Registrujte sa teraz

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.