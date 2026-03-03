NA342/00
Okienko na sledovanie varenia
Technológia RapidAir Plus
16 funkcií varenia v 1
Úspora času a energie
Patentovaná technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie zvnútra aj zvonku a umožňuje pripravovať chutné domáce jedlá s 30 % úsporou času*
Už žiadne dohady. Sledujte počas varenia, kedy je jedlo dokonale hotové. Navrhnuté tak, aby ste varili štýlovo.
Až 40 % prebytočného tuku odtečie preč a pokrmy sú zdravšie a plnohodnotné***. Kôš udržiava jedlo oddelené od tuku, ktorý sa pri varení zhromažďuje v panvici.
Hodnotenie
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
V porovnaní so sušičkami vzduchu Philips s technológiou RapidAir
Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým mäsom.
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
Percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentuálne podiely sa môžu pri jednotlivých výrobkoch líšiť.
Test MetrixLab za účasti 30 existujúcich používateľov teplovzdušnej fritézy Airfryer Philips série 3000, júl 2024