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  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
  • Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť

Séria 3000Fritéza Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
Zájdite ešte ďalej so 16 funkciami, od rýchleho pečenia až po hodiny dusenia. Chutné, domáce jedlá v niekoľkých jednoduchých krokoch. A cez štýlové okienko môžete vidieť, kedy je všetko dokonale pripravené, chrumkavé a jemné.
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Vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené

Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť

  • Okienko na sledovanie varenia

  • Technológia RapidAir Plus

  • 16 funkcií varenia v 1

  • Úspora času a energie

Rýchle a rovnomerné varenie s technológiou RapidAir Plus

Rýchle a rovnomerné varenie s technológiou RapidAir Plus

Patentovaná technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie zvnútra aj zvonku a umožňuje pripravovať chutné domáce jedlá s 30 % úsporou času*

Štýlové okienko na varenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o jedle

Štýlové okienko na varenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o jedle

Už žiadne dohady. Sledujte počas varenia, kedy je jedlo dokonale hotové. Navrhnuté tak, aby ste varili štýlovo.

Oddelenie a zachytenie prebytočného tuku pomocou špeciálneho koša

Oddelenie a zachytenie prebytočného tuku pomocou špeciálneho koša

Až 40 % prebytočného tuku odtečie preč a pokrmy sú zdravšie a plnohodnotné***. Kôš udržiava jedlo oddelené od tuku, ktorý sa pri varení zhromažďuje v panvici.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. V porovnaní so sušičkami vzduchu Philips s technológiou RapidAir

  3. Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým mäsom.

  4. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  5. Percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentuálne podiely sa môžu pri jednotlivých výrobkoch líšiť.

  6. Test MetrixLab za účasti 30 existujúcich používateľov teplovzdušnej fritézy Airfryer Philips série 3000, júl 2024