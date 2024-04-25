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  • Raňajková súprava
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  • Raňajková súprava
  • Raňajková súprava
  • Raňajková súprava
  • Raňajková súprava

Súprava príslušenstva pre Airfryer XXLRaňajková súprava

HD9955/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Raňajková súprava
S touto špeciálnou raňajkovou súpravou Philips Airfryer môžete pripraviť kompletné raňajky pre svoju rodinu behom okamihu. Osvojte si prípravu zdravých raňajok so stratenými vajíčkami, toastami, párkami a zeleninou
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Kompatibilné produkty
Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9875/90

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l s teplomerom na jedlo

HD9880/90

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/20

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l s prísluš. na varenie na pare

HD9876/25

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Príslušenstvo na prípravu raňajok vo fritéze Airfryer

Raňajková súprava

  • 1 x raňajkový podnos

  • 4 x košíčky na vaječné mafiny

  • 1x kliešte

Raňajkový podnos na prípravu toastov, vajíčok a ďalších pokrmov

Raňajkový podnos na prípravu toastov, vajíčok a ďalších pokrmov

Raňajkové príslušenstvo Philips je skvelé na prípravu vajec, toastov, párkov a rôznych druhov zeleniny na zdravé raňajky.

Kliešte so silikónovou hlavou na jednoduché vyberanie prísad

Kliešte so silikónovou hlavou na jednoduché vyberanie prísad

Pomocou klieští s jednoduchým uchopením a silikónovou hlavou vyberiete raňajkové prísady z obalu maximálne pohodlne a šikovne.

4 silikónové košíčky na vaječné mafiny, ktorými prekvapíte svoju rodinu

4 silikónové košíčky na vaječné mafiny, ktorými prekvapíte svoju rodinu

Vychutnajte si svoje obľúbené stratené vajíčka alebo praženicu v košíčkoch Philips na vaječné mafiny. Košíčky do teplovzdušnej fritézy Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Frayer

Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

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