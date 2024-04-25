HD9875/90
HD9880/90
HD9876/20
HD9876/25
HD9870/20
HD9867/90
HD9650/90
1 x raňajkový podnos
4 x košíčky na vaječné mafiny
1x kliešte
Raňajkové príslušenstvo Philips je skvelé na prípravu vajec, toastov, párkov a rôznych druhov zeleniny na zdravé raňajky.
Pomocou klieští s jednoduchým uchopením a silikónovou hlavou vyberiete raňajkové prísady z obalu maximálne pohodlne a šikovne.
Vychutnajte si svoje obľúbené stratené vajíčka alebo praženicu v košíčkoch Philips na vaječné mafiny. Košíčky do teplovzdušnej fritézy Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Ličanin
25/04/2024
Hrvatska
Frayer
Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
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