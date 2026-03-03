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  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.

Séria 7000Airfryer Combi 8,3 l s prísluš. na varenie na pare

HD9876/25

Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.
Varte rýchlejšie a inteligentnejšie vďaka našej najpokročilejšej technológii Rapid CombiAir. Varte stlačením jediného tlačidla vďaka receptom uloženým v aplikácii HomeID a programom automatického varenia.
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Prekvapivo bez námahy a s dokonalými výsledkami.

Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia.

  • Technológia Rapid CombiAir

  • Programy automatického varenia

  • Vrátane varenia na pare a vypráž. 2 v 1

  • 22 funkcií varenia v 1

  • Pripojenie k HomeID

Technológia Rapid CombiAir pre extra chuť a rozmanitosť

Technológia Rapid CombiAir pre extra chuť a rozmanitosť

Vychutnajte si chutné jedlo s až o 99 % nižším obsahom pridaného tuku.* Patentovaná technológia Rapid CombiAir s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy využíva naše najrýchlejšie dynamické dvojité prúdenie vzduchu, ktoré obteká a prechádza okolo jedla a zabezpečuje rovnomerné varenie s dokonalou štruktúrou zvnútra aj zvonku, pre širokú škálu chutných jedál za 40 % kratší čas**.

Programy aut. varenia obsahujú pokyny na dosiahnutie najlepších výsledkov

Programy aut. varenia obsahujú pokyny na dosiahnutie najlepších výsledkov

Nechajte sa viesť celým procesom. Naše nové automatické programy varenia vás zbavia stresu z varenia, keď sa ponáhľate. Jednoducho vyberte ingrediencie a nechajte Airfryer Combi urobiť zvyšok.

Príprava obľúbenej zeleniny a knedlí na pare

Príprava obľúbenej zeleniny a knedlí na pare

Svoju fritézu Airfryer premeníte na parný hrniec pridaním vody do panvice na vyprážanie a nasadením parného veka. Vychutnajte si zdravú zeleninu pripravenú na pare, ako aj chutné knedle, dimsum a ďalšie pokrmy.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Príprava 1 kg čerstvých hranolčekov s 1 polievkovou lyžicou oleja v porovnaní s vyprážaním v klasickej fritéze s 2 litrami

  2. V porovnaní s technológiou RapidAir

  3. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  4. Kapacita 2 kg sa vzťahuje na mrazené hranolky, kuracie mäso, zeleninu, pečené mäso... Objem 8,3 l sa vzťahuje na celkový objem panvice

  5. Na základe interného laboratórneho merania: príprava jedného kurčaťa (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) a filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.