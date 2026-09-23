HD9960/00
Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
Pripravujte zeleninu a knedle na pare a vyprážajte zdravé rodinné jedlá. Naša jedinečná súprava na varenie v pare a vyprážanie 2 v 1 má dizajn v tvare woku na prípravu vašich obľúbených ázijských jedál. Objavte nové spôsoby varenia s našou aplikáciou HomeID.
NA547/07
NA342/00
HD9875/90
HD9880/90
HD9876/20
HD9876/25
HD9870/20
Zelenina a knedle na pare
Vyprážajte zdravé rodinné jedlá
Jedinečný systém zaistenia a prehadzov.
Inšpirujte sa aplikáciou HomeID
Teplovzdušnú fritézu premeníte na parný hrniec pridaním vody do fritovacieho hrnca a zaklapnutím parného veka. Vychutnajte si zdravú zeleninu pripravenú na pare a lahodné knedle, dim sum a mnoho ďalšieho.
Pripravte si obľúbené ázijské miešané pokrmy s našou jedinečnou panvicou v tvare woku. Zakrivené dno umožňuje ľahké prehadzovanie prísad a omáčok s bohatým rozvinutím chuti a zhnednutím. Výborne sa hodí aj na recepty na vyprážanie a dusenie.
Nájdite inšpiráciu na varenie a kávu s viac ako 500+ receptami a tipmi pre vašu domácnosť.
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