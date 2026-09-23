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  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie
  • Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie

Príslušenstvo pre Airfryer XXL 8,3 lSúp. na var. parou a vyprážanie 2 v 1

HD9960/00

Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie

Pripravujte zeleninu a knedle na pare a vyprážajte zdravé rodinné jedlá. Naša jedinečná súprava na varenie v pare a vyprážanie 2 v 1 má dizajn v tvare woku na prípravu vašich obľúbených ázijských jedál. Objavte nové spôsoby varenia s našou aplikáciou HomeID.

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Kompatibilné produkty
Airfryer s parou a lištou 7,2 l

Airfryer s parou a lištou 7,2 l
Airfryers

NA547/07

Séria 3000

Séria 3000
Fritéza Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9875/90

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l s teplomerom na jedlo

HD9880/90

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/20

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l s prísluš. na varenie na pare

HD9876/25

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

HD9870/20

Dva nové spôsoby, ako si vychutnať teplovzdušnú fritézu

Prvé príslušenstvo k fritéze na varenie na pare a vyprážanie

  • Zelenina a knedle na pare

  • Vyprážajte zdravé rodinné jedlá

  • Jedinečný systém zaistenia a prehadzov.

  • Inšpirujte sa aplikáciou HomeID

Pripravujte svoju obľúbenú zeleninu a knedle na pare

Pripravujte svoju obľúbenú zeleninu a knedle na pare

Teplovzdušnú fritézu premeníte na parný hrniec pridaním vody do fritovacieho hrnca a zaklapnutím parného veka. Vychutnajte si zdravú zeleninu pripravenú na pare a lahodné knedle, dim sum a mnoho ďalšieho.

Vyrážajte lahodné ázijské jedlá

Vyrážajte lahodné ázijské jedlá

Pripravte si obľúbené ázijské miešané pokrmy s našou jedinečnou panvicou v tvare woku. Zakrivené dno umožňuje ľahké prehadzovanie prísad a omáčok s bohatým rozvinutím chuti a zhnednutím. Výborne sa hodí aj na recepty na vyprážanie a dusenie.

Objavte pravý potenciál svojho domova s aplikáciou HomeID

Objavte pravý potenciál svojho domova s aplikáciou HomeID

Nájdite inšpiráciu na varenie a kávu s viac ako 500+ receptami a tipmi pre vašu domácnosť.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky