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PremiumAirfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

HD9870/20

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximum chuti, minimum tuku. Bez námahy.
Inteligentnejšie, jednoduchšie a chutnejšie. Technológia Smart Sensing myslí a varí za vás. Teplovzdušná fritéza počas varenia automaticky upravuje čas a teplotu na dokonalú prípravu pokrmov. Vyberte si a vychutnajte si každé sústo!
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Perfektné výsledky jednoduchým stlačením tlačidla

Maximum chuti, minimum tuku. Bez námahy.

  • Technológia Smart Sensing

  • Technológia redukcie tuku

  • Technológia Rapid Air

  • Biela/šampanská, 1,4 kg

Programy Inteligentný šéfkuchár pre obľúbené jedlá

Programy Inteligentný šéfkuchár pre obľúbené jedlá

Naši profesionálni kuchári navrhli programy Inteligentný šéfkuchár tak, aby mysleli a varili za vás. Jediným dotykom pripravíte čerstvé alebo mrazené hranolky, stehná alebo celé kurča a dokonca aj celú rybu pomocou fritézy Airfryer XXL.

Technológia redukcie tuku oddeľuje a zachytáva nadbytočný tuk

Technológia redukcie tuku oddeľuje a zachytáva nadbytočný tuk

Teraz môžete jesť zdravšie pokrmy a odstrániť z jedla prebytočný tuk. Teplovzdušná fritéza Philips XXL s technológiou redukcie tuku oddeľuje a zachytáva prebytočný tuk. Vychutnajte si pečené kura s chrumkavou kožkou, jemným mäsom a až o 50 % menším obsahom nasýtených tukov.*

Originálna fritéza Airfryer so 7-krát rýchlejším prúdením vzduchu***

Originálna fritéza Airfryer so 7-krát rýchlejším prúdením vzduchu***

Chcete si vychutnať zdravšie vyprážané jedlo, ktoré je na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné, s obsahom tuku nižším až o 90 %.** Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL využíva horúci vzduch (namiesto oleja) na vyprážanie jedla s malým množstvom pridaného oleja alebo žiadnym pridaným olejom. Vďaka technológií Philips Rapid Air vzniká sedemkrát rýchlejší prúd vzduchu, takže si môžete vychutnať chrumkavejšie jedlo*** s lahodnejšou chuťou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/07/2024

Česká republika

Česká republika

Philips

Velmi rychlá a snadná obsluha,jídlo křupavé a šťavnaté.Jsem moc spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

18/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL

-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování

Výhody

-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování

Nevýhody

Větší rozměr, drahé příslušenství.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Je prostě skvělý

Výrobek předčil mé očekávání. Naprostá spokojenost

Výhody

rychlost a smažení bez tuku

Nevýhody

nevím o žádných

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňovanie tuku z 3 surových kuracích stehien pripravovaných pri teplote 180 °C po dobu 24 minút

  2. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze Philips

  3. Technológia Philips Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom

  4. Objem v litroch sa vzťahuje na celkový objem panvice

  5. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  6. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od produktu.