Technológia Smart Sensing
Technológia redukcie tuku
Technológia Rapid Air
Biela/šampanská, 1,4 kg
Naši profesionálni kuchári navrhli programy Inteligentný šéfkuchár tak, aby mysleli a varili za vás. Jediným dotykom pripravíte čerstvé alebo mrazené hranolky, stehná alebo celé kurča a dokonca aj celú rybu pomocou fritézy Airfryer XXL.
Teraz môžete jesť zdravšie pokrmy a odstrániť z jedla prebytočný tuk. Teplovzdušná fritéza Philips XXL s technológiou redukcie tuku oddeľuje a zachytáva prebytočný tuk. Vychutnajte si pečené kura s chrumkavou kožkou, jemným mäsom a až o 50 % menším obsahom nasýtených tukov.*
Chcete si vychutnať zdravšie vyprážané jedlo, ktoré je na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné, s obsahom tuku nižším až o 90 %.** Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL využíva horúci vzduch (namiesto oleja) na vyprážanie jedla s malým množstvom pridaného oleja alebo žiadnym pridaným olejom. Vďaka technológií Philips Rapid Air vzniká sedemkrát rýchlejší prúd vzduchu, takže si môžete vychutnať chrumkavejšie jedlo*** s lahodnejšou chuťou.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Javalka
17/07/2024
Česká republika
Philips
Velmi rychlá a snadná obsluha,jídlo křupavé a šťavnaté.Jsem moc spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Ja+Pe
18/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL
-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování
Výhody
-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování
Nevýhody
Větší rozměr, drahé příslušenství.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Vařečka1
18/01/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Je prostě skvělý
Výrobek předčil mé očekávání. Naprostá spokojenost
Výhody
rychlost a smažení bez tuku
Nevýhody
nevím o žádných
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Odstraňovanie tuku z 3 surových kuracích stehien pripravovaných pri teplote 180 °C po dobu 24 minút
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze Philips
Technológia Philips Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom
Objem v litroch sa vzťahuje na celkový objem panvice
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od produktu.