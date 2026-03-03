HD9959/00
NA342/00
HD9285/90
HD9285/96
HD9285/00
HD9870/20
HD9867/90
HD9650/90
Grilovacia platňa
6 ihlíc
Dokonale ugrilované ryby, mäso a zeleninu získate vďaka grilovacej platni a jej jedinečnému dierkovanému povrchu s typickými ryhami.
Túto grilovaciu platňu Airfryer spolu s ihlicami môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho používať znovu a znovu!
Tieto ihlice môžete použiť na prípravu zeleninového alebo mäsového ražniči.
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