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Všetky rady

  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL
  • Grilovacia súprava XXL

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL

HD9959/00

Grilovacia súprava XXL
S touto špeciálnou grilovacou súpravou Philips Airfryer môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty na grilovanie. Osvojte si grilovanie chutného mäsa a zeleniny jednoduchým, rýchlym a zdravým spôsobom.
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Kompatibilné produkty
Séria 3000

Séria 3000
Fritéza Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Teplovzdušná fritéza Airfryer

Teplovzdušná fritéza Airfryer
Séria 5000 XXL Connected

HD9285/90

Teplovzdušná fritéza Airfryer

Teplovzdušná fritéza Airfryer
Séria 5000 XXL Connected

HD9285/96

Airfryer

Airfryer
Séria 5000 XXL Connected

HD9285/00

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Príslušenstvo na zvládnutie grilovania v teplovzdušnej fritéze

Grilovacia súprava XXL

  • Grilovacia platňa

  • 6 ihlíc

Príslušenstvo – grilovacia platňa

Príslušenstvo – grilovacia platňa

Dokonale ugrilované ryby, mäso a zeleninu získate vďaka grilovacej platni a jej jedinečnému dierkovanému povrchu s typickými ryhami.

Jednoduché umývanie a skladovanie

Jednoduché umývanie a skladovanie

Túto grilovaciu platňu Airfryer spolu s ihlicami môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a jednoducho používať znovu a znovu!

6 ihlíc na prípravu špeciálnych grilovaných jedál

6 ihlíc na prípravu špeciálnych grilovaných jedál

Tieto ihlice môžete použiť na prípravu zeleninového alebo mäsového ražniči.

Technické špecifikácie

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