Pripojenie k HomeID
Teplovzdušná fritéza Airfryer 16 v 1
7,2 l (1,4 kg)
Technológia Rapid Air
Intuitívna aplikácia HomeID sa bez problémov prepojí s fritézou Airfryer a stane sa tak nevyhnutným spoločníkom pri príprave jedla. Môžete ísť nad rámec zdravého vyprážania a objavovať nové zaujímavé a chutné recepty, a dokonca sledovať svoje varenie na diaľku z aplikácie.
Nová teplovzdušná fritéza Philips Airfryer série 5000 XXL Connected má 16 rôznych funkcií: fritovanie, pečenie, grilovanie, opekanie, sušenie, opekanie, rozmrazovanie, ohrievanie, fermentácia a mnoho ďalších.
Objavte stovky* chutných, rýchlych a zdravých receptov pre vašu teplovzdušnú fritézu. Recepty HomeID pripravujú odborníci na výživu, vďaka čomu môžete každý deň robiť správne rozhodnutia.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dlabo
28/08/2024
Česká republika
Naprostá spokojenost
Naplnilo očekávání ve všech směrech. Pečení bez tuku je skvělé, i když někdy je potřeba malé množství použít.
Výhody
Rychlost přípravy pokrmů bez zbytečného tuku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected
Barb1234!!
21/02/2024
Česká republika
Moc doporučuji!
Skvělá fritéza pro přípravu chutných a zdravých pokrmů. Můžete si v ní uvařit skoro všechno – brambory, maso, zeleninu nebo třeba vajíčka. Je opravdu velmi praktická. Jinak je to ale super pomocník v domácnosti. Doporučuji i aplikaci NutriU, kde najdete plno užitečných receptů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze Philips
Priemerné percentá na základe interného laboratórneho merania s produktmi HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880