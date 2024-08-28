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  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá

Teplovzdušná fritéza AirfryerSéria 5000 XXL Connected

HD9285/90

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
Teplovzdušná fritéza Airfryer série 5000 XXL je vaším každodenným spoločníkom na varenie, ktorý prináša bezproblémové, nutrične vyvážené a chutné jedlá pre celú rodinu, a to každý deň v týždni.
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Spárovanie s aplikáciou HomeID

Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá

  • Pripojenie k HomeID

  • Teplovzdušná fritéza Airfryer 16 v 1

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Technológia Rapid Air

Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá pre rodinu

Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá pre rodinu

Intuitívna aplikácia HomeID sa bez problémov prepojí s fritézou Airfryer a stane sa tak nevyhnutným spoločníkom pri príprave jedla. Môžete ísť nad rámec zdravého vyprážania a objavovať nové zaujímavé a chutné recepty, a dokonca sledovať svoje varenie na diaľku z aplikácie.

Celková všestrannosť a multifunkčnosť, všetko v jednej teplovzdušnej fritéze

Celková všestrannosť a multifunkčnosť, všetko v jednej teplovzdušnej fritéze

Nová teplovzdušná fritéza Philips Airfryer série 5000 XXL Connected má 16 rôznych funkcií: fritovanie, pečenie, grilovanie, opekanie, sušenie, opekanie, rozmrazovanie, ohrievanie, fermentácia a mnoho ďalších.

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl na každý deň

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl na každý deň

Objavte stovky* chutných, rýchlych a zdravých receptov pre vašu teplovzdušnú fritézu. Recepty HomeID pripravujú odborníci na výživu, vďaka čomu môžete každý deň robiť správne rozhodnutia.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/08/2024

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Naplnilo očekávání ve všech směrech. Pečení bez tuku je skvělé, i když někdy je potřeba malé množství použít.

Výhody

Rychlost přípravy pokrmů bez zbytečného tuku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected

21/02/2024

Česká republika

Česká republika

Moc doporučuji!

Skvělá fritéza pro přípravu chutných a zdravých pokrmů. Můžete si v ní uvařit skoro všechno – brambory, maso, zeleninu nebo třeba vajíčka. Je opravdu velmi praktická. Jinak je to ale super pomocník v domácnosti. Doporučuji i aplikaci NutriU, kde najdete plno užitečných receptů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/90 5000 Series XXL Connected

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  2. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze Philips

  3. Priemerné percentá na základe interného laboratórneho merania s produktmi HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880