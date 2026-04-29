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Teplovzdušná fritéza Airfryer Séria 5000 XXL Connected
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HD9285/90
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Musím z nádobky teplovzd. fritézy vybrať gumovú zátku?
Ako čistiť teplovzdušnú fritézu Philips Airfryer
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Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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