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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Grilovacia súprava XXL

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Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL

HD9959/00

Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Grilovacia súprava XXL

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Návody a dokumentácia

S touto špeciálnou grilovacou súpravou Philips Airfryer môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty na grilovanie. Osvojte si grilovanie chutného mäsa a zeleniny jednoduchým, rýchlym a zdravým spôsobom.

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  • 26 July 2026

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