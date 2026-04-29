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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Grilovacia súprava XXL
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HD9959/00
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S touto špeciálnou grilovacou súpravou Philips Airfryer môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty na grilovanie. Osvojte si grilovanie chutného mäsa a zeleniny jednoduchým, rýchlym a zdravým spôsobom.
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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