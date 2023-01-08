Technológia Smart Sensing
Technológia redukcie tuku
Technológia Rapid Air
Čierna, medená, 1,4 kg
S aplikáciou HomeID a teplovzdušnou fritézou Philips Airfryer XXL sa z nováčika vo fritovaní stane šéfkuchár. Prezrite si stovky skvelých receptov a vyskúšajte množstvo nových a zaujímavých jedál.
Vychutnajte si zdravšie vyprážané jedlo, ktoré je na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné, s obsahom tuku nižším až o 90 %*. Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL využíva horúci vzduch (namiesto oleja) na vyprážanie jedla s malým množstvom pridaného oleja alebo žiadnym pridaným olejom. Vďaka technológií Rapid Air spoločnosti Philips vzniká sedemkrát rýchlejší prúd vzduchu, takže si môžete vychutnať chrumkavejšie jedlo** s lahodnejšou chuťou.
Vo svojej teplovzdušnej fritéze XXL si môžete pripraviť stovky jedál. Vyprážajte, pečte, grilujte, opekajte, ba dokonca zohrievajte jedlo. Každé sústo bude rovnako chutné ako predchádzajúce vďaka technológii prúdenia vzduchu Philips a dizajnu v tvare hviezdice. Zakaždým si vychutnáte perfektné jedlo, rovnomerne pripravené zo všetkých strán.
4.7
z 5
155
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Dorivka
08/01/2023
Slovensko
Produkt navari zdravo a chutne
Stavnate maso, vlacne kolaciky, hranolky bez oleja s chutou domacich zemiakov. Bez pripalenia. Odporucam pre zaneprazdnenych ludi :)
Výhody
Rychlost, jednoduchost, minimum oleja
Nevýhody
V zostave by mohla byt pribalena okrem rostu aspon misa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Varic
09/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Friteza
Odporucam zacinajucim kucharom, jednoducha obsluha, hranolky su super, ostatne skusame
Výhody
Rychlost pripravy jedla, jednoducha obsluha
Nevýhody
Zatial ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Myška1
06/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
z výrobku jsem nadšena
Výrobek splnil mé očekávání, líbí se mi víceúčelovost, nahradí v kuchyni hned několik spotřebičů, jídlo z fritézy je chutné, hodně se mi líbí recepty z NutriU, které plně využívám. Jen škoda, že u fritézy nebylo více příslušenství, které je dosti drahé, ale ještě horší je, že není dostupné v žádném e shopu, například sada na pečení nebo rodinná sada, velká škoda.
Výhody
rychlost, opravdu usnadnění práce, multifunkčnost a celková spokojenost
Nevýhody
nedostupné příslušenství
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
Technológia Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom
Odstraňovanie tuku z 3 surových kuracích stehien pripravovaných pri teplote 180 °C po dobu 24 minút
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.