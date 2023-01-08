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PremiumAirfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

4.7
| (155) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Maximum chuti, minimum tuku. Bez námahy.
Nová teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL rozmýšľa a varí za vás. Vďaka technológii Smart Sensing teplovzdušná fritéza počas prípravy jedla automaticky prispôsobuje čas a teplotu, čím zabezpečí dokonalé pripravené pokrmy. Vyberte si a vychutnajte si každé sústo!
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Perfektné výsledky jednoduchým stlačením tlačidla

Maximum chuti, minimum tuku. Bez námahy.

  • Technológia Smart Sensing

  • Technológia redukcie tuku

  • Technológia Rapid Air

  • Čierna, medená, 1,4 kg

Jedna aplikácia, stovky receptov

Jedna aplikácia, stovky receptov

S aplikáciou HomeID a teplovzdušnou fritézou Philips Airfryer XXL sa z nováčika vo fritovaní stane šéfkuchár. Prezrite si stovky skvelých receptov a vyskúšajte množstvo nových a zaujímavých jedál.

Originálna teplovzdušná fritéza so sedemkrát rýchlejším prúdením vzduchu*

Originálna teplovzdušná fritéza so sedemkrát rýchlejším prúdením vzduchu*

Vychutnajte si zdravšie vyprážané jedlo, ktoré je na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné, s obsahom tuku nižším až o 90 %*. Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL využíva horúci vzduch (namiesto oleja) na vyprážanie jedla s malým množstvom pridaného oleja alebo žiadnym pridaným olejom. Vďaka technológií Rapid Air spoločnosti Philips vzniká sedemkrát rýchlejší prúd vzduchu, takže si môžete vychutnať chrumkavejšie jedlo** s lahodnejšou chuťou.

Všestranná: Vyprážajte. Pečte. Grilujte. Opekajte. Ba dokonca aj zohrievajte!

Všestranná: Vyprážajte. Pečte. Grilujte. Opekajte. Ba dokonca aj zohrievajte!

Vo svojej teplovzdušnej fritéze XXL si môžete pripraviť stovky jedál. Vyprážajte, pečte, grilujte, opekajte, ba dokonca zohrievajte jedlo. Každé sústo bude rovnako chutné ako predchádzajúce vďaka technológii prúdenia vzduchu Philips a dizajnu v tvare hviezdice. Zakaždým si vychutnáte perfektné jedlo, rovnomerne pripravené zo všetkých strán.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

155

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

08/01/2023

Slovensko

Slovensko

Produkt navari zdravo a chutne

Stavnate maso, vlacne kolaciky, hranolky bez oleja s chutou domacich zemiakov. Bez pripalenia. Odporucam pre zaneprazdnenych ludi :)

Výhody

Rychlost, jednoduchost, minimum oleja

Nevýhody

V zostave by mohla byt pribalena okrem rostu aspon misa.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

09/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Friteza

Odporucam zacinajucim kucharom, jednoducha obsluha, hranolky su super, ostatne skusame

Výhody

Rychlost pripravy jedla, jednoducha obsluha

Nevýhody

Zatial ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

06/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

z výrobku jsem nadšena

Výrobek splnil mé očekávání, líbí se mi víceúčelovost, nahradí v kuchyni hned několik spotřebičů, jídlo z fritézy je chutné, hodně se mi líbí recepty z NutriU, které plně využívám. Jen škoda, že u fritézy nebylo více příslušenství, které je dosti drahé, ale ještě horší je, že není dostupné v žádném e shopu, například sada na pečení nebo rodinná sada, velká škoda.

Výhody

rychlost, opravdu usnadnění práce, multifunkčnost a celková spokojenost

Nevýhody

nedostupné příslušenství

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. Technológia Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom

  3. Odstraňovanie tuku z 3 surových kuracích stehien pripravovaných pri teplote 180 °C po dobu 24 minút

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.