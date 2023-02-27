Párty súprava
1 x príslušenstvo so zdvojeným povrchom
1 x oddeľovač pokrmov
Maximalizujte varný povrch svojej teplovzdušnej fritézy Airfryer pomocou tohto príslušenstva so zdvojeným povrchom. Pečte, grilujte alebo smažte chutné mäso, kuracie krídelká, ryby alebo iné prísady jednoducho, rýchlo a zdravo.
Buďte ešte vynaliezavejší a oddeľte varný povrch pomocou oddeľovača pokrmov. Naraz môžete piecť, grilovať alebo smažiť rôzne pokrmy bez toho, aby sa pomiešali.
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4.4
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Výhody
Rýchle a zdravé varenie
Nevýhody
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Výhody
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Efektivní využití koše fritézy
Lepším rozdělením prostoru koše fritézy umožňuje přípravu více porcí, popř. současnou přípravu masa a přílohy.
Výhody
možnost přípravy více porcí nebo masa i přílohy současně / mytí v myčce
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
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