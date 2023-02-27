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Príslušenstvo pre fritézu AirfryerXXL súprava na prípravu chuťoviek

HD9950/00

4.4
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Párty súprava
S touto špeciálnou súpravou na prípravu chuťoviek v teplovzdušnej fritéze Philips Airfryer môžete usporadúvať zábavné a zdravé večierky so všetkými obľúbenými chuťovkami. Maximalizujte varný povrch vo fritéze Aifryer vďaka príslušenstvu so zdvojeným povrchom a oddeľovaču jedál.
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Kompatibilné produkty
Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA551/00

Séria 5000

Séria 5000
Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA552/00

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Príslušenstvo a tipy na chuťovky v teplovzdušnej fritéze

Párty súprava

  • Párty súprava

  • 1 x príslušenstvo so zdvojeným povrchom

  • 1 x oddeľovač pokrmov

Zdvojnásobte si varný povrch s príslušenstvom so zdvojeným povrchom

Zdvojnásobte si varný povrch s príslušenstvom so zdvojeným povrchom

Maximalizujte varný povrch svojej teplovzdušnej fritézy Airfryer pomocou tohto príslušenstva so zdvojeným povrchom. Pečte, grilujte alebo smažte chutné mäso, kuracie krídelká, ryby alebo iné prísady jednoducho, rýchlo a zdravo.

Oddeľte varný povrch pomocou oddeľovača pokrmov

Oddeľte varný povrch pomocou oddeľovača pokrmov

Buďte ešte vynaliezavejší a oddeľte varný povrch pomocou oddeľovača pokrmov. Naraz môžete piecť, grilovať alebo smažiť rôzne pokrmy bez toho, aby sa pomiešali.

Denná personalizovaná inšpirácia

Denná personalizovaná inšpirácia

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie NutriU od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov pre rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
1

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Výhody

Rýchle a zdravé varenie

Nevýhody

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Výhody

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Efektivní využití koše fritézy

Lepším rozdělením prostoru koše fritézy umožňuje přípravu více porcí, popř. současnou přípravu masa a přílohy.

Výhody

možnost přípravy více porcí nebo masa i přílohy současně / mytí v myčce

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

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