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  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou

Séria 5000Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA552/00

5
| (31) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Náš prvý dvojkošový systém s parou
Dva koše na vyprážanie, pečenie, roastovanie a grilovanie, pričom jeden je vybavený aj na varenie v pare. Vychutnajte si dokonale pripravené pokrmy vďaka technológiám RapidAir Plus a Air Steam
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Pripravte 2 rôzne ingrediencie, hotové súčasne

Náš prvý dvojkošový systém s parou

  • Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku

  • Varte v pare a dosiah. lahod. a jem. štruk.

  • Frit. a varte v pare pre rovn. výsl., žiadne spál. časti

  • Dajte zbohom mast. nečist. s par. čist.

Chrumkavé a rovnomerne prepečené jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku ¹

Chrumkavé a rovnomerne prepečené jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku ¹

Technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie vnútri aj vonku a vytvára chutné domáce pokrmy.

2 koše 2 veľk. vhodné pre každé jedlo

2 koše 2 veľk. vhodné pre každé jedlo

9-litrová fritéza Airfryer s 2 košmi a funkciou pary: zásuvka s objemom 6 l na hlavné jedlá, hranolky a obľúbené jedlá a zásuvka s objemom 3 l na prílohy a občerstvenie. Zmestí sa do nej až 1 100 g hranolčekov, 1 600 g zeleniny alebo 12 kuracích stehien. Do veľkého koša sa zmestí aj celé 1,2 kg kurča

Načasujte si jedlá tak, aby sa dokončili naraz

Načasujte si jedlá tak, aby sa dokončili naraz

Automatická synchronizácia časov varenia v 2 košíkoch, aby boli jedlá pripravené v rovnakom čase.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

31

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹ V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. ² Externé laboratórne meranie na základe obsahu vitamínu C v brokolici

  3. ³ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte po každom použití 15 minút funkciu parného čistenia veľkého koša

  4. ⁴ Porovnanie na základe varenia celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie varenia v pare a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania

  5. ⁵ Externá ochutnávka s 30 používateľmi teplovzdušnej fritézy Airfryer

  6. ⁶ Interné laboratórne merania NA55x s klobásami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu.

  7. ⁷ Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým