Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku
Varte v pare a dosiah. lahod. a jem. štruk.
Frit. a varte v pare pre rovn. výsl., žiadne spál. časti
Dajte zbohom mast. nečist. s par. čist.
Technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie vnútri aj vonku a vytvára chutné domáce pokrmy.
9-litrová fritéza Airfryer s 2 košmi a funkciou pary: zásuvka s objemom 6 l na hlavné jedlá, hranolky a obľúbené jedlá a zásuvka s objemom 3 l na prílohy a občerstvenie. Zmestí sa do nej až 1 100 g hranolčekov, 1 600 g zeleniny alebo 12 kuracích stehien. Do veľkého koša sa zmestí aj celé 1,2 kg kurča
Automatická synchronizácia časov varenia v 2 košíkoch, aby boli jedlá pripravené v rovnakom čase.
5.0
z 5
31
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
¹ V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
² Externé laboratórne meranie na základe obsahu vitamínu C v brokolici
³ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte po každom použití 15 minút funkciu parného čistenia veľkého koša
⁴ Porovnanie na základe varenia celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie varenia v pare a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania
⁵ Externá ochutnávka s 30 používateľmi teplovzdušnej fritézy Airfryer
⁶ Interné laboratórne merania NA55x s klobásami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu.
⁷ Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým