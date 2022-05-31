Technológia redukcie tuku
Technológia Rapid Air
čierna, 1,4 kg
Jedzte zdravšie jedlá, z ktorých sa pri varení odstráni prebytočný tuk. Fritéza Philips Airfryer má technológiu redukcie tuku, ktorá oddeľuje a zachytáva nadbytočný tuk. Vychutnajte si chutné jedlo, ktoré je na povrchu chrumkavé a jemné a vo vnútri maximálne chutné a s minimálnym obsahom tuku.
Áno, v novej teplovzdušnej fritéze XXL môžete variť jedlá pre celú rodinu. Vďaka svojej plnej kapacite bude aj príprava chutných objemných jedál jednoduchá. Jednoducho pripravíte celé kura alebo až 1,4 kg hranolčekov a uspokojíte tak hladnú rodinu alebo priateľov. Veľká 7,3-litrová nádoba sa postará o prípravu až šiestich porcií.
S naším praktickým režimom udržiavania teploty si jedlo vychutnáte v momente, keď budete pripravení. Udrží vaše jedlo v teplom stave pri ideálnej teplote až 30 minút.
4.9
z 5
257
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Lukáš RnK
31/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý nákup
Delší dobu jsme se rozhodovali zda zakoupit horkovzdušnou fritézu a nakonec jsme se rozhodli pro Philips a musím říct, že to byla správná volba. Fritéza funguje naprosto skvěle. Hranolky bez přidávání oleje jsou krásně krupavé a chutné. U kuřete je kůže krásně křupavá a uvnitř je maso šťavnaté a velmi chutné. Zkoušeli jsme i řízky a jsou z toho také výborné. A vše bez jakéhokoliv oleje. Zdravé, chutné a vcelku rychle hotové. Za sebe mohu výrobek doporučit.
Výhody
snadná obsluha a údržba, zdravé fritování, chutné jídlo
Nevýhody
zatím jsem na nic nepřišel, možná jen ta vyšší pořizovací cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL
R.Drnda
11/05/2022
Česká republika
Rychlé vaření
Velmi dobré zpracování, nízká hlučnost, velmi dobře jde vše umýt.
Výhody
Velikost, rychlé vaření, nízká hlučnost
Nevýhody
Veliká hmotnost výrobku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Leny2222
11/05/2022
Česká republika
velký pomocník v naší domácnosti
jídlo z fritézy je chutné, rychle hotové, větší koš umožňuje přípravu masa i přílohy najednou
Výhody
Jídlo chutné bez použití většího množství tuku
Nevýhody
příslušenství se musí dokoupit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici
Technológia Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.