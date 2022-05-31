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PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

4.9
| (257) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Maximum chuti, minimum tuku
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL používa horúci vzduch na vyprážanie vášho obľúbeného jedla na troche oleja, či dokonca úplne bez oleja. Nová technológia Fat Removal je navrhnutá tak, aby odstraňovala a zachytávala tuk z jedla, preto ide o ten najzdravší spôsob vyprážania pre vás aj celú vašu rodinu.
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Chrumkavé a bez nadbytočného tuku*

Maximum chuti, minimum tuku

  • Technológia redukcie tuku

  • Technológia Rapid Air

  • čierna, 1,4 kg

Technológia redukcie tuku oddeľuje a zachytáva nadbytočný tuk

Technológia redukcie tuku oddeľuje a zachytáva nadbytočný tuk

Jedzte zdravšie jedlá, z ktorých sa pri varení odstráni prebytočný tuk. Fritéza Philips Airfryer má technológiu redukcie tuku, ktorá oddeľuje a zachytáva nadbytočný tuk. Vychutnajte si chutné jedlo, ktoré je na povrchu chrumkavé a jemné a vo vnútri maximálne chutné a s minimálnym obsahom tuku.

Do teplovzd. frit. rod. veľ. XXL sa zmestí celé kura alebo 1,4 kg hranolčekov

Do teplovzd. frit. rod. veľ. XXL sa zmestí celé kura alebo 1,4 kg hranolčekov

Áno, v novej teplovzdušnej fritéze XXL môžete variť jedlá pre celú rodinu. Vďaka svojej plnej kapacite bude aj príprava chutných objemných jedál jednoduchá. Jednoducho pripravíte celé kura alebo až 1,4 kg hranolčekov a uspokojíte tak hladnú rodinu alebo priateľov. Veľká 7,3-litrová nádoba sa postará o prípravu až šiestich porcií.

Režim udržiavania pokrmov v tepl. stave umožňuje podávať jedlo v rôz. časoch

Režim udržiavania pokrmov v tepl. stave umožňuje podávať jedlo v rôz. časoch

S naším praktickým režimom udržiavania teploty si jedlo vychutnáte v momente, keď budete pripravení. Udrží vaše jedlo v teplom stave pri ideálnej teplote až 30 minút.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

257

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

31/05/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý nákup

Delší dobu jsme se rozhodovali zda zakoupit horkovzdušnou fritézu a nakonec jsme se rozhodli pro Philips a musím říct, že to byla správná volba. Fritéza funguje naprosto skvěle. Hranolky bez přidávání oleje jsou krásně krupavé a chutné. U kuřete je kůže krásně křupavá a uvnitř je maso šťavnaté a velmi chutné. Zkoušeli jsme i řízky a jsou z toho také výborné. A vše bez jakéhokoliv oleje. Zdravé, chutné a vcelku rychle hotové. Za sebe mohu výrobek doporučit.

Výhody

snadná obsluha a údržba, zdravé fritování, chutné jídlo

Nevýhody

zatím jsem na nic nepřišel, možná jen ta vyšší pořizovací cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé vaření

Velmi dobré zpracování, nízká hlučnost, velmi dobře jde vše umýt.

Výhody

Velikost, rychlé vaření, nízká hlučnost

Nevýhody

Veliká hmotnost výrobku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

velký pomocník v naší domácnosti

jídlo z fritézy je chutné, rychle hotové, větší koš umožňuje přípravu masa i přílohy najednou

Výhody

Jídlo chutné bez použití většího množství tuku

Nevýhody

příslušenství se musí dokoupit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium HD9650/90 Airfryer XXL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici

  2. Technológia Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom

  3. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od výrobku.