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Všetky rady

  • Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
  • Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
  • Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
  • Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
  • Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
  • Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu ľahkých jedál XXL

HD9954/01

Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
S touto špeciálnou súpravou Philips na prípravu ľahkých jedál v teplovzdušnej fritéze si môžete pripraviť zdravú verziu svojich obľúbených ľahkých jedál. Vychutnajte si zdravé domáce vegetariánske chuťovky, sušené ovocie a mnoho iných pochúťok.
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Kompatibilné produkty
Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Príslušenstvo na prípravu ľahkých jedál v teplovzdušnej fritéze

Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL

  • 1x obal na desiatu

  • 1x kliešte

Pripravte si svoje obľúbené ľahké jedlo spolu s obalom

Pripravte si svoje obľúbené ľahké jedlo spolu s obalom

Pripravte si svoje obľúbené ľahké jedlo a zabaľte ho do obalu. Jednoducho a rýchlo si vychutnajte zdravé vegetariánske občerstvenie, napríklad kel, cviklu či sušené ovocie, ako aj kuracie krídla alebo bôčik.

Ľahké jedlo odstráňte pomocou klieští s jednoduchým uchopením a silikónovou hlavou

Ľahké jedlo odstráňte pomocou klieští s jednoduchým uchopením a silikónovou hlavou

Pomocou klieští s jednoduchým uchopením a silikónovou hlavou vyberiete jedlo z obalu maximálne pohodlne a šikovne.

Denná inšpirácia pre nové recepty

Denná inšpirácia pre nové recepty

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie NutriU od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

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