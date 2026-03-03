HD9954/01
1x obal na desiatu
1x kliešte
Pripravte si svoje obľúbené ľahké jedlo a zabaľte ho do obalu. Jednoducho a rýchlo si vychutnajte zdravé vegetariánske občerstvenie, napríklad kel, cviklu či sušené ovocie, ako aj kuracie krídla alebo bôčik.
Pomocou klieští s jednoduchým uchopením a silikónovou hlavou vyberiete jedlo z obalu maximálne pohodlne a šikovne.
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