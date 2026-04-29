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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na prípravu ľahkých jedál XXL
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HD9954/01
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S touto špeciálnou súpravou Philips na prípravu ľahkých jedál v teplovzdušnej fritéze si môžete pripraviť zdravú verziu svojich obľúbených ľahkých jedál. Vychutnajte si zdravé domáce vegetariánske chuťovky, sušené ovocie a mnoho iných pochúťok.
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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