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  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie
  • Rodinná súprava na pečenie

Príslušenstvo pre Philips AirfryerRodinná súprava na pečenie

HD9956/00

5
| (1) Recenzia
Rodinná súprava na pečenie
Rodinná súprava na pečenie je ideálnym príslušenstvom, ktoré rozšíri všestrannosť vašej teplovzdušnej fritézy Airfryer Combi XXL alebo Premium XXL série 7000. Varte a pečte chutný chlieb, quiche, nákypy, kari, polievky, koláče, muffiny... a oveľa viac!
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Kompatibilné produkty
Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9875/90

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l s teplomerom na jedlo

HD9880/90

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/20

Séria 7000

Séria 7000
Airfryer Combi 8,3 l s prísluš. na varenie na pare

HD9876/25

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Príslušenstvo na pečenie teplovzdušnou fritézou

Rodinná súprava na pečenie

  • 1 x veľký plech na pečenie

  • 9 x silikónové formičky na mafiny

Nelepivé príslušenstvo na pečenie

Nelepivé príslušenstvo na pečenie

Pomocou špeciálnej rodinnej súpravy na pečenie XXL v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete upiecť všetky svoje obľúbené recepty. Nádoba na pečenie má objem 3 l a je ideálna na prípravu väčších porcií pre celú rodinu a skúmanie rôznych nových jedál, od zeleniny po mäso a od slaného až po sladké.

9 silikónových formičiek na mafiny, ktoré sa hodia do rôznych nádob na pečenie

9 silikónových formičiek na mafiny, ktoré sa hodia do rôznych nádob na pečenie

Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!

Denná inšpirácia pre nové recepty

Denná inšpirácia pre nové recepty

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie HomeID od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

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