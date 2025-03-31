HD9956/00
HD9875/90
HD9880/90
HD9876/20
HD9876/25
HD9870/20
HD9867/90
HD9650/90
1 x veľký plech na pečenie
9 x silikónové formičky na mafiny
Pomocou špeciálnej rodinnej súpravy na pečenie XXL v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete upiecť všetky svoje obľúbené recepty. Nádoba na pečenie má objem 3 l a je ideálna na prípravu väčších porcií pre celú rodinu a skúmanie rôznych nových jedál, od zeleniny po mäso a od slaného až po sladké.
Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!
Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie HomeID od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu HomeID používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*
5.0
z 5
1
Recenzia
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Navštívte stránku www.Philips.com/homeid a zistite, či je aplikácia HomeID k dispozícii vo vašej krajine.