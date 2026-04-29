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Príslušenstvo pre Philips Airfryer Rodinná súprava na pečenie
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HD9956/00
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Rodinná súprava na pečenie je ideálnym príslušenstvom, ktoré rozšíri všestrannosť vašej teplovzdušnej fritézy Airfryer Combi XXL alebo Premium XXL série 7000. Varte a pečte chutný chlieb, quiche, nákypy, kari, polievky, koláče, muffiny... a oveľa viac!
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