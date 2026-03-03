HD9876/20
Technológia Rapid CombiAir
Programy automatického varenia
22 funkcií varenia v 1
Pripojenie k HomeID
Vychutnajte si chutné jedlo s až o 99 % nižším obsahom pridaného tuku.* Patentovaná technológia Rapid CombiAir s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy využíva naše najrýchlejšie dynamické dvojité prúdenie vzduchu, ktoré obteká a prechádza okolo jedla a zabezpečuje rovnomerné varenie s dokonalou štruktúrou zvnútra aj zvonku, pre širokú škálu chutných jedál za 40 % kratší čas**.
Nechajte sa viesť celým procesom. Naše nové automatické programy varenia vás zbavia stresu z varenia, keď sa ponáhľate. Jednoducho vyberte ingrediencie a nechajte Airfryer Combi urobiť zvyšok.
Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikácii HomeID a odošlite ho do teplovzdušnej fritézy Airfryer. Sledujte priebeh prípravy jedla z pohodlia gauča. Viac ako 10 000 chutných receptov prispôsobených fritéze Airfryer s jednoduchými podrobnými pokynmi.***
Hodnotenie
Príprava 1 kg čerstvých hranolčekov s 1 polievkovou lyžicou oleja v porovnaní s vyprážaním v klasickej fritéze s 2 litrami
V porovnaní s technológiou RapidAir
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
Kapacita 2 kg sa vzťahuje na mrazené hranolky, kuracie mäso, zeleninu, pečené mäso... Objem 8,3 l sa vzťahuje na celkový objem panvice
Na základe interného laboratórneho merania: príprava jedného kurčaťa (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) a filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.