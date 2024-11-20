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  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
  • Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia

Séria 7000Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9875/90

3.8
| (4) Recenzie
Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia
Varte rýchlejšie a inteligentnejšie vďaka našej najpokročilejšej technológii Rapid CombiAir. Varte stlačením jediného tlačidla vďaka receptom uloženým v aplikácii HomeID a programom automatického varenia.
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Prekvapivo bez námahy a s dokonalými výsledkami.

Zakaždým ten najlepší zážitok z varenia

  • Funkcia QuickClean

  • Programy automatického varenia

  • 22 funkcií varenia v 1

  • Pripojenie k HomeID

Technológia Rapid CombiAir pre extra chuť a rozmanitosť

Technológia Rapid CombiAir pre extra chuť a rozmanitosť

Vychutnajte si chutné jedlo s až o 99 % nižším obsahom pridaného tuku.* Patentovaná technológia Rapid CombiAir s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy využíva naše najrýchlejšie dynamické dvojité prúdenie vzduchu, ktoré obteká a prechádza okolo jedla a zabezpečuje rovnomerné varenie s dokonalou štruktúrou zvnútra aj zvonku, pre širokú škálu chutných jedál za 40 % kratší čas**.

Programy aut. varenia obsahujú pokyny na dosiahnutie najlepších výsledkov

Programy aut. varenia obsahujú pokyny na dosiahnutie najlepších výsledkov

Nechajte sa viesť celým procesom. Naše nové automatické programy varenia vás zbavia stresu z varenia, keď sa ponáhľate. Jednoducho vyberte ingrediencie a nechajte Airfryer Combi urobiť zvyšok.

HomeID si pamätá vaše preferencie a inšpiruje vás k zdravým jedlám

HomeID si pamätá vaše preferencie a inšpiruje vás k zdravým jedlám

Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikácii HomeID a odošlite ho do teplovzdušnej fritézy Airfryer. Sledujte priebeh prípravy jedla z pohodlia gauča. Viac ako 10 000 chutných receptov prispôsobených fritéze Airfryer s jednoduchými podrobnými pokynmi.***

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.8

z 5

4

Recenzie

3
2

20/11/2024

Česká republika

Česká republika

Rodinná fritéza

Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.

Výhody

velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

01/06/2024

България

България

Модерен, удобен и мултифункционален.

Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.

Výhody

Удобен и практичен.

Nevýhody

Няма.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

21/11/2023

Česká republika

Česká republika

Super člen domácnosti až na absenci teploměru.

Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.

Výhody

Velikost

Nevýhody

Teploměr není součástí balení :-(

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Príprava 1 kg čerstvých hranolčekov s 1 polievkovou lyžicou oleja v porovnaní s vyprážaním v klasickej fritéze s 2 litrami

  2. V porovnaní s technológiou RapidAir

  3. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  4. Kapacita 2 kg sa vzťahuje na mrazené hranolky, kuracie mäso, zeleninu, pečené mäso... Objem 8,3 l sa vzťahuje na celkový objem panvice

  5. Na základe interného laboratórneho merania: príprava jedného kurčaťa (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) a filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.