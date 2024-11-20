HD9875/90
Funkcia QuickClean
Programy automatického varenia
22 funkcií varenia v 1
Pripojenie k HomeID
Vychutnajte si chutné jedlo s až o 99 % nižším obsahom pridaného tuku.* Patentovaná technológia Rapid CombiAir s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy využíva naše najrýchlejšie dynamické dvojité prúdenie vzduchu, ktoré obteká a prechádza okolo jedla a zabezpečuje rovnomerné varenie s dokonalou štruktúrou zvnútra aj zvonku, pre širokú škálu chutných jedál za 40 % kratší čas**.
Nechajte sa viesť celým procesom. Naše nové automatické programy varenia vás zbavia stresu z varenia, keď sa ponáhľate. Jednoducho vyberte ingrediencie a nechajte Airfryer Combi urobiť zvyšok.
Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikácii HomeID a odošlite ho do teplovzdušnej fritézy Airfryer. Sledujte priebeh prípravy jedla z pohodlia gauča. Viac ako 10 000 chutných receptov prispôsobených fritéze Airfryer s jednoduchými podrobnými pokynmi.***
3.8
z 5
4
Recenzie
BackToMyBody
20/11/2024
Česká republika
Rodinná fritéza
Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.
Výhody
velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Výhody
Удобен и практичен.
Nevýhody
Няма.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Raduza007
21/11/2023
Česká republika
Super člen domácnosti až na absenci teploměru.
Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.
Výhody
Velikost
Nevýhody
Teploměr není součástí balení :-(
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Príprava 1 kg čerstvých hranolčekov s 1 polievkovou lyžicou oleja v porovnaní s vyprážaním v klasickej fritéze s 2 litrami
V porovnaní s technológiou RapidAir
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
Kapacita 2 kg sa vzťahuje na mrazené hranolky, kuracie mäso, zeleninu, pečené mäso... Objem 8,3 l sa vzťahuje na celkový objem panvice
Na základe interného laboratórneho merania: príprava jedného kurčaťa (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) a filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.