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Séria 7000 Airfryer Combi 8,3 l Connected

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Séria 7000Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9875/90

Séria 7000 Airfryer Combi 8,3 l Connected

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 206 kB
  • 24 March 2026

User Manual Airfryer HD9875

  • PDF súbor, 16 MB
  • 13 March 2026

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