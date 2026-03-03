VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL
  • Súprava na prípravu pizze XXL

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu pizze XXL

HD9953/00

Súprava na prípravu pizze XXL
Vďaka tejto špeciálnej súprave Philips na prípravu pizze v teplovzdušnej fritéze sa môžete stať skutočným odborníkom na pizzu. Nie je potrebné predhrievanie a svoju obľúbenú pizzu z teplovzdušnej fritézy si môžete vychutnať už za 8 minút!
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Príslušenstvo na prípravu pizze v teplovzdušnej fritéze

Súprava na prípravu pizze XXL

  • Súprava príslušenstva

  • 1 x podnos na pizzu

Upečte si svoju obľúbenú 26 cm pizzu za 8 minút pomocou podnosu na pizzu

Upečte si svoju obľúbenú 26 cm pizzu za 8 minút pomocou podnosu na pizzu

Teraz si vo svojej teplovzdušnej fritéze môžete upiecť obľúbenú pizzu. Pomocou XXL podnosu na pizzu, si môžete upiecť 26 cm domácu pizzu alebo dokonca aj zmrazenú, vopred pripravenú pizzu už za 8 minút.

Denná inšpirácia pre nové recepty

Denná inšpirácia pre nové recepty

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie NutriU od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu na jednoduché čistenie

Podnos na pizzu spolu s kliešťami môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a ešte jednoduchšie používať znovu a znovu!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Navštívte stránku www.Philips.com/NutriU a zistite, či je aplikácia NutriU k dispozícii vo vašej krajine.