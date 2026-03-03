HD9953/00
Súprava príslušenstva
1 x podnos na pizzu
Teraz si vo svojej teplovzdušnej fritéze môžete upiecť obľúbenú pizzu. Pomocou XXL podnosu na pizzu, si môžete upiecť 26 cm domácu pizzu alebo dokonca aj zmrazenú, vopred pripravenú pizzu už za 8 minút.
Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie NutriU od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov na rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*
Podnos na pizzu spolu s kliešťami môžete bezpečne umývať v umývačke riadu a ešte jednoduchšie používať znovu a znovu!
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