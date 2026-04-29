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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na prípravu pizze XXL

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Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu pizze XXL

HD9953/00

Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na prípravu pizze XXL

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Návody a dokumentácia

Vďaka tejto špeciálnej súprave Philips na prípravu pizze v teplovzdušnej fritéze sa môžete stať skutočným odborníkom na pizzu. Nie je potrebné predhrievanie a svoju obľúbenú pizzu z teplovzdušnej fritézy si môžete vychutnať už za 8 minút!

  • PDF súbor
  • 31 July 2026

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