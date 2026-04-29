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Premium Airfryer XXL
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HD9650/90
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Quick start guide Philips Premium Airfryer XXL
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézu2-úrovňová súprava na varenie
Súprava príslušenstva pre Airfryer XXLRaňajková súprava
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL
Príslušenstvo pre Philips AirfryerRodinná súprava na pečenie
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu pizze XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu ľahkých jedál XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerXXL súprava na prípravu chuťoviek
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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