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  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou
  • Náš prvý dvojkošový systém s parou

Séria 5000Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA551/00

3.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Náš prvý dvojkošový systém s parou
Dva koše na vyprážanie, pečenie, roastovanie a grilovanie, pričom jeden je vybavený aj na varenie v pare. Vychutnajte si dokonale pripravené pokrmy vďaka technológiám RapidAir Plus a Air Steam
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Pripravte 2 rôzne suroviny, hotové súčasne

Náš prvý dvojkošový systém s parou

  • Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku

  • Teplovzdušné fritovanie a varenie v pare pre rovnomerne pripravené jedlá bez pripálenia

  • Varenie v pare pre dokonalú jemnú a delikátnu textúru

  • Rozlúčte sa s mastnými usadeninami vďaka čisteniu parou

Chrumkavé a rovnomerne prepečené jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku ¹

Chrumkavé a rovnomerne prepečené jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku ¹

Technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie vnútri aj vonku a vytvára chutné domáce pokrmy.

2 koše 2 veľk. vhodné pre každé jedlo

2 koše 2 veľk. vhodné pre každé jedlo

9-litrová fritéza Airfryer s 2 košmi a funkciou pary: zásuvka s objemom 6 l na hlavné jedlá, hranolky a obľúbené jedlá a zásuvka s objemom 3 l na prílohy a občerstvenie. Zmestí sa do nej až 1 100 g hranolčekov, 1 600 g zeleniny alebo 12 kuracích stehien. Do veľkého koša sa zmestí aj celé 1,2 kg kurča

Načasujte si jedlá tak, aby sa dokončili naraz

Načasujte si jedlá tak, aby sa dokončili naraz

Automatická synchronizácia časov varenia v 2 košíkoch, aby boli jedlá pripravené v rovnakom čase.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Overený kupujúci

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹ V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. ² Externé laboratórne meranie na základe obsahu vitamínu C v brokolici

  3. ³ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte po každom použití 15 minút funkciu parného čistenia veľkého koša

  4. ⁴ Porovnanie na základe varenia celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie varenia v pare a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania

  5. ⁵ Externá ochutnávka s 30 používateľmi teplovzdušnej fritézy Airfryer

  6. ⁶ Interné laboratórne merania NA55x s klobásami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu.

  7. ⁷ Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým