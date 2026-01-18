Chrum. a mäkké, až o 90 % menej tuku
Teplovzdušné fritovanie a varenie v pare pre rovnomerne pripravené jedlá bez pripálenia
Varenie v pare pre dokonalú jemnú a delikátnu textúru
Rozlúčte sa s mastnými usadeninami vďaka čisteniu parou
Technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne, čím zabezpečuje rovnomerné varenie vnútri aj vonku a vytvára chutné domáce pokrmy.
9-litrová fritéza Airfryer s 2 košmi a funkciou pary: zásuvka s objemom 6 l na hlavné jedlá, hranolky a obľúbené jedlá a zásuvka s objemom 3 l na prílohy a občerstvenie. Zmestí sa do nej až 1 100 g hranolčekov, 1 600 g zeleniny alebo 12 kuracích stehien. Do veľkého koša sa zmestí aj celé 1,2 kg kurča
Automatická synchronizácia časov varenia v 2 košíkoch, aby boli jedlá pripravené v rovnakom čase.
3.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Overený kupujúci
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Táto recenzia bola vytvorená pre Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
² Externé laboratórne meranie na základe obsahu vitamínu C v brokolici
³ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte po každom použití 15 minút funkciu parného čistenia veľkého koša
⁴ Porovnanie na základe varenia celého kurčaťa počas 80 minút s použitím funkcie varenia v pare a teplovzdušného fritovania oproti funkcii teplovzdušného fritovania
⁵ Externá ochutnávka s 30 používateľmi teplovzdušnej fritézy Airfryer
⁶ Interné laboratórne merania NA55x s klobásami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu.
⁷ Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým