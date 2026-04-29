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Premium Airfryer Smart Sensing XXL
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HD9867/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézu2-úrovňová súprava na varenie
Súprava príslušenstva pre Airfryer XXLRaňajková súprava
Príslušenstvo pre Airfryer 8,3 lPlatňa na pizzu a grilovanie
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL
Príslušenstvo pre Philips AirfryerRodinná súprava na pečenie
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu pizze XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na prípravu ľahkých jedál XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerXXL súprava na prípravu chuťoviek
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerŠpeciálna súprava na pečenie XXL
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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