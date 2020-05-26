Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
1 x príslušenstvo na pečenie
9 x silikónové formičky na mafiny
Príslušenstvo na pečenie Philips je tiež vynikajúce na prípravu ďalších jedál, ako sú dusené či gratinované pokrmy, ratatouille, frittata, lazane, mäsá s omáčkami a iné. Vychutnajte si ich!
Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!
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4.8
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Bubulaté
26/05/2020
Česká republika
Používám často
Jsem doposud s výrobky philips spokojena teď jsem si objednala kuchyňský robot už se těším až dorazí
Výhody
Nezabere místo a pokrmy se nepřipalují
Nevýhody
Nic asi cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9952/00 Sada na pečení XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9952/00 Sada na pečení XXL
Zdravko Kulinarko
23/11/2022
Srbija
Súčasť akcie
Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!
Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.
Výhody
Veličina posude, lako održavanje,.
Nevýhody
Za sad mu nisam našao manu!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Anka_45
20/09/2022
Slovenija
odličen dodatek za airfryer
všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL