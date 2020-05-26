VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)

Príslušenstvo pre fritézu AirfryerŠpeciálna súprava na pečenie XXL

HD9952/00

4.8
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)
S touto špeciálnou súpravou na pečenie v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a mnohé ďalšie jednoducho, rýchlo a zdravo.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Premium

Premium
Airfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Príslušenstvo a rady na zvládnutie pečenia k fritéze Airfryer

Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)

  • Špeciálna súprava na pečenie (2,0 l)

  • 1 x príslušenstvo na pečenie

  • 9 x silikónové formičky na mafiny

Príslušenstvo na pečenie s nepriľnavým povrchom sa dokonale hodí do fritézy Airfryer XXL

Príslušenstvo na pečenie Philips je tiež vynikajúce na prípravu ďalších jedál, ako sú dusené či gratinované pokrmy, ratatouille, frittata, lazane, mäsá s omáčkami a iné. Vychutnajte si ich!

9 silikónových formičiek na mafiny, ktoré sa hodia do rôznych nádob na pečenie

Mafiny alebo koláčiky sa z formičiek Airfryer jednoducho vyberajú vďaka flexibilnému materiálu. Vďaka vlnitým bočným stranám formičiek budú vaše mafiny vyzerať ešte lepšie! Formičky Airfryer sú vyrobené zo silikónu bez vône, takže ich môžete používať stále dokola!

Denná inšpirácia na nové recepty

Denná inšpirácia na nové recepty

Nekonečná inšpirácia s receptami aplikácie NutriU od spoločnosti Philips od našich skvelých šéfkuchárov a miliónov používateľov pre rozšírenie vášho repertoáru varenia. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete.*

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Používám často

Jsem doposud s výrobky philips spokojena teď jsem si objednala kuchyňský robot už se těším až dorazí

Výhody

Nezabere místo a pokrmy se nepřipalují

Nevýhody

Nic asi cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9952/00 Sada na pečení XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Příslušenství k fritéze Airfryer HD9952/00 Sada na pečení XXL

23/11/2022

Srbija

Srbija

Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!

Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.

Výhody

Veličina posude, lako održavanje,.

Nevýhody

Za sad mu nisam našao manu!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

20/09/2022

Slovenija

Slovenija

odličen dodatek za airfryer

všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky