VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
  • Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá

Teplovzdušná fritéza AirfryerSéria 5000 XXL Connected

HD9285/96

4.3
| (12) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá
Teplovzdušná fritéza Airfryer série 5000 XXL je vaším každodenným spoločníkom na varenie, ktorý prináša bezproblémové, nutrične vyvážené a chutné jedlá pre celú rodinu, a to každý deň v týždni.
Zobraziť všetky výhody

Spárovanie s aplikáciou HomeID

Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá

  • Pripojenie k HomeID

  • Teplovzdušná fritéza Airfryer 16 v 1

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Technológia Rapid Air

  • Príslušenstvo na pečenie a grilovanie

Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá pre rodinu

Váš prepojený spoločník na varenie pre zdravé jedlá pre rodinu

Intuitívna aplikácia HomeID sa bez problémov prepojí s fritézou Airfryer a stane sa tak nevyhnutným spoločníkom pri príprave jedla. Môžete ísť nad rámec zdravého vyprážania a objavovať nové zaujímavé a chutné recepty, a dokonca sledovať svoje varenie na diaľku z aplikácie.

Celková všestrannosť a multifunkčnosť, všetko v jednej teplovzdušnej fritéze

Celková všestrannosť a multifunkčnosť, všetko v jednej teplovzdušnej fritéze

Nová teplovzdušná fritéza Philips Airfryer série 5000 XXL Connected má 16 rôznych funkcií: fritovanie, pečenie, grilovanie, opekanie, sušenie, opekanie, rozmrazovanie, ohrievanie, fermentácia a mnoho ďalších.

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl na každý deň

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl na každý deň

Objavte stovky chutných, rýchlych a zdravých receptov pre vašu teplovzdušnú fritézu. Recepty HomeID pripravujú odborníci na výživu, vďaka čomu môžete každý deň robiť správne rozhodnutia.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

12

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

4
3
2

30/07/2024

Česká republika

Česká republika

Je fakt super a doporučuji

Ideální i pro úplné začátečníky. Celkem jsem byla skeptická a dost váhala zda ano (další přístroj co bude stát doma). Ale nelituji. Dá se vařit přes aplikaci a je to velmi intuitivní (krok po kroku appka říká co je nutné udělat, spárování proběhlo velmi snadno). Zatím jsme zkusili více druhů masa, burgry a vše chuťove vynikající (křupavé na povrchu, uvnitř šťavnaté) a za velmi rychlou dobu proti troubě. Opečené brambory a hranolky skvělé, grilovaná zelenina taktéž. Stačí naložit, připravit, vložit a zapnout. Už se mi vůbec nechce rozpalovat gril, budu vše dělat v přístroji.. Určitě doporučuji XXL - je tak pro 4 osoby akorát.

Výhody

Velmi rychlé, vše intuitivní a chuťově vynikající

Nevýhody

Produkt není úplně malý :-), zabírá místo na lince slušně - ale design je velmi povedený a hezký

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Výhody

vsi načini pečenja, dodatki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  2. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze Philips

  3. Priemerné percentá založené na internom laboratórnom meraní s produktmi HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880