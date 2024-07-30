Pripojenie k HomeID
Teplovzdušná fritéza Airfryer 16 v 1
7,2 l (1,4 kg)
Technológia Rapid Air
Príslušenstvo na pečenie a grilovanie
Intuitívna aplikácia HomeID sa bez problémov prepojí s fritézou Airfryer a stane sa tak nevyhnutným spoločníkom pri príprave jedla. Môžete ísť nad rámec zdravého vyprážania a objavovať nové zaujímavé a chutné recepty, a dokonca sledovať svoje varenie na diaľku z aplikácie.
Nová teplovzdušná fritéza Philips Airfryer série 5000 XXL Connected má 16 rôznych funkcií: fritovanie, pečenie, grilovanie, opekanie, sušenie, opekanie, rozmrazovanie, ohrievanie, fermentácia a mnoho ďalších.
Objavte stovky chutných, rýchlych a zdravých receptov pre vašu teplovzdušnú fritézu. Recepty HomeID pripravujú odborníci na výživu, vďaka čomu môžete každý deň robiť správne rozhodnutia.
4.3
z 5
12
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Grishi
30/07/2024
Česká republika
Je fakt super a doporučuji
Ideální i pro úplné začátečníky. Celkem jsem byla skeptická a dost váhala zda ano (další přístroj co bude stát doma). Ale nelituji. Dá se vařit přes aplikaci a je to velmi intuitivní (krok po kroku appka říká co je nutné udělat, spárování proběhlo velmi snadno). Zatím jsme zkusili více druhů masa, burgry a vše chuťove vynikající (křupavé na povrchu, uvnitř šťavnaté) a za velmi rychlou dobu proti troubě. Opečené brambory a hranolky skvělé, grilovaná zelenina taktéž. Stačí naložit, připravit, vložit a zapnout. Už se mi vůbec nechce rozpalovat gril, budu vše dělat v přístroji.. Určitě doporučuji XXL - je tak pro 4 osoby akorát.
Výhody
Velmi rychlé, vše intuitivní a chuťově vynikající
Nevýhody
Produkt není úplně malý :-), zabírá místo na lince slušně - ale design je velmi povedený a hezký
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Výhody
vsi načini pečenja, dodatki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v klasickej fritéze Philips
Priemerné percentá založené na internom laboratórnom meraní s produktmi HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880