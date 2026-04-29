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Teplovzdušná fritéza Airfryer Séria 5000 XXL Connected

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Teplovzdušná fritéza AirfryerSéria 5000 XXL Connected

HD9285/96

Teplovzdušná fritéza Airfryer Séria 5000 XXL Connected

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Návody a dokumentácia

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 497.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 205.8 kB
  • 24 March 2026

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