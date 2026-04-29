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Premium Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

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PremiumAirfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

HD9870/20

Premium Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom

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Návody a dokumentácia

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF súbor, 6.4 MB
  • 13 March 2026

03 EDC_HD9870 - English (US)

  • PDF súbor, 634.8 kB
  • 13 March 2026

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