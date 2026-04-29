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Premium Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézu2-úrovňová súprava na varenie
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézuRaňajková súprava
Súprava príslušenstva pre Airfryer XXLRaňajková súprava
Príslušenstvo pre Airfryer 8,3 lRozdeľovač potravín 3 v 1
Príslušenstvo pre Airfryer XXL 8,3 lSúp. na var. parou a vyprážanie 2 v 1
Príslušenstvo pre Airfryer 8,3 lPlatňa na pizzu a grilovanie
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerGrilovacia súprava XXL
Príslušenstvo pre Philips AirfryerRodinná súprava na pečenie
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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