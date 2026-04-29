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Súprava príslušenstva pre Airfryer XXL Raňajková súprava

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Súprava príslušenstva pre Airfryer XXLRaňajková súprava

HD9955/00

Súprava príslušenstva pre Airfryer XXL Raňajková súprava

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Návody a dokumentácia

S touto špeciálnou raňajkovou súpravou Philips Airfryer môžete pripraviť kompletné raňajky pre svoju rodinu behom okamihu. Osvojte si prípravu zdravých raňajok so stratenými vajíčkami, toastami, párkami a zeleninou

  • PDF súbor
  • 6 August 2026

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