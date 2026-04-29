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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na pečenie XXL

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Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XXL

HD9957/00

Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na pečenie XXL

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Návody a dokumentácia

S touto špeciálnou súpravou na pečenie v teplovzdušnej fritéze Philips si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a mnohé ďalšie jedlá jednoducho, rýchlo a zdravo.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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