NA130/00
Jednoduché používanie
Úspora času a energie
Menej oleja
Nastaviteľný čas a teplota
Teraz môžete pripravovať chutné jedlá bez pocitu viny, prakticky bez pridávania oleja, a pripraviť tak zdravé jedlá bez kompromisov v chuti.
Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Jednoducho nastavte čas a teplotu pre 12 rôznych spôsobov prípravy vrátane rýchleho ohrevu, rozmrazovania a dehydratácie.
Objavte tisíce bezplatných receptov a špecifických nastavení pre svoju teplovzdušnú fritézu Airfryer. 93 % používateľov tvrdí, že aplikácia HomeID uľahčuje varenie.**
Hodnotenie
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.
Prieskum medzi používateľmi aplikácie NutriU, 6 000 respondentov, 2021.
Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.