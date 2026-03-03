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  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií
  • Dokonalá chuť bez komplikácií

Séria 1000Teplovzdušná fritéza Airfryer, séria 1000, 6,2 l

NA130/00

Dokonalá chuť bez komplikácií
Chrumkavé zvonku, jemné vo vnútri. Jedinečná technológia RapidAir šetrí čas a energiu bez kompromisov na chuti. Jednoducho nastavte čas a teplotu, aby ste si mohli vychutnať lahodné, zdravé jedlá a občerstvenie za menej ako 15 minút.
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Lahodne chrumkavé s technológiou RapidAir

Dokonalá chuť bez komplikácií

  • Jednoduché používanie

  • Úspora času a energie

  • Menej oleja

  • Nastaviteľný čas a teplota

Vychutnajte si zdravé jedlo s obsahom tuku nižším až o 90 %*

Vychutnajte si zdravé jedlo s obsahom tuku nižším až o 90 %*

Teraz môžete pripravovať chutné jedlá bez pocitu viny, prakticky bez pridávania oleja, a pripraviť tak zdravé jedlá bez kompromisov v chuti.

12 spôsobov prípravy v jednom praktickom spotrebiči

12 spôsobov prípravy v jednom praktickom spotrebiči

Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Jednoducho nastavte čas a teplotu pre 12 rôznych spôsobov prípravy vrátane rýchleho ohrevu, rozmrazovania a dehydratácie.

Chutné recepty prispôsobené fritéze Airfryer v našej aplikácii HomeID

Chutné recepty prispôsobené fritéze Airfryer v našej aplikácii HomeID

Objavte tisíce bezplatných receptov a špecifických nastavení pre svoju teplovzdušnú fritézu Airfryer. 93 % používateľov tvrdí, že aplikácia HomeID uľahčuje varenie.**

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.

  2. Prieskum medzi používateľmi aplikácie NutriU, 6 000 respondentov, 2021.

  3. Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.